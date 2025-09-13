“ダイハツ”の「ポルシェ」!? “軽規格”超え＆1300ccエンジン搭載の「コペン」が話題に！ 小さな高級スポーツカー仕様のCLS／STANCEMAGIC「COPERCHE 887 GT-K」に称賛の声

究極の「コペルシェ」が話題に

2025年1月に開催された「東京オートサロン」では、数多くのカスタムカーが展示されましたが、その中でもひときわ注目を集めていたのが「コペルシェ887 GT-K（以下、コペルシェ）」です。

会場での話題性はもちろん、現在もSNSを中心にユーザーからの関心が続いており、その完成度や遊び心に多くの反響が寄せられています。

まさにミニポルシェな…コペン!?

【画像】超カッコイイ！ まさかの「“ダイハツ”ノポルシェ!?」を画像で見る（55枚）

このマシンのベースとなっているのは、ダイハツ初代「コペン（L880K）」です。

今回のコペルシェは、市販のボディキットを使用せず、ほぼすべての外装パーツがワンオフで製作されています。

製作者によると、Aピラーやドアなど一部を除き、ボディ全体が独自に造形されており、開閉式ルーフを廃してクローズドボディのクーペスタイルへと変更されています。これにより、高い板金技術が随所に感じられる仕上がりとなっています。

外観はポルシェ「911（997型）」をモチーフにしており、フェンダーアーチの造形や全体のバランス調整には細かな工夫が施されています。

リアランプにはレプリカではなく、「ポルシェ996／997用」の純正部品が採用されており、細部までのこだわりが見て取れます。

エンジンはオリジナルの660ccから、ダイハツ製の1300ccユニットへと換装されており、公道走行に必要な構造変更申請は、チューニングショップ「プロバイル」が担当しています。

このマシンを製作したのは、大阪府羽曳野市に本拠を構えるカスタムショップ「ESB」です。同社は「CLS」というブランド名で、特に車高を低く見せる“スタンス”系のカスタムに定評があります。

さらに、このクルマの背景には、もう一つの企業が関わっています。ESBがプロモーションするホイールブランド「スタンスマジック」の窓口をたどると、埼玉県の「パンドラ」に行き着きます。このパンドラ社は、かつてコペンをポルシェ風に変身させる「コペルシェ TYPE887 EVO II」というボディキットを販売していました。

これらの事実から、「コペルシェ887 GT-K」という名称の背景が見えてきます。「887」という数字は、ビジネスパートナーであるパンドラ社の歴史的な製品「TYPE887」への敬意を示すオマージュです。

そして末尾の「GT-K」は、このマシンが市販キットの次元を超えた、究極のワンオフモデルであることを示しています。

1人の職人の情熱と、プロショップの専門技術が融合して生まれた「コペルシェ」は、日本のカスタムカー文化の奥深さを象徴する1台といえるでしょう。

※ ※ ※

コペルシェについて、ユーザーからは「日本的な精巧さ」や「大人が本気で遊んでるって感じが良い」といった声が寄せられ、細部まで作り込まれた造形に感銘を受けた様子がうかがえました。

また実際に会場で目にした来場者からは、「これが軽ポルシェ!?」と驚く声が上がり、展示ブースには人だかりができるなど、注目度の高さが際立っていました。

細部までこだわり抜かれた1台は、今でも多くの関心を集めており、今後の展開にも期待が高まります。