鬼越トマホーク良ちゃん（2025年11月撮影）日刊スポーツ

鬼越トマホーク「渡部建騒動」動画でも謝罪 改めて経緯を説明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 鬼越トマホーク渡部建をめぐる騒動の経緯をYouTubeで改めて説明した
  • プロデューサーが出演交渉を二転三転させ「記憶にない」と発言したとのこと
  • 良ちゃんは確認不足を認め謝罪し、Xへの投稿を削除済みであるという

◆鬼越トマホークが渡部建に改めて謝罪

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