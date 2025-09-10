そのボブ、老け見えかも！→【40・50代】頑張りすぎず若見え「ミニボブ」が推せる♡

髪型を少し変えるだけで、顔まわりの印象はぐっと若々しく見えるもの。特に短めの「ミニボブ」は、軽やかさと上品さを兼ね備え、大人世代にもなじみやすいのが特徴です。コンパクトなシルエットで首筋をすっきり見せれば、抜け感をプラスできそう。今回は人気美容師さんたちがInstagramで紹介している「ミニボブ」をまとめました。

くせ毛を活かした耳掛けミニボブ

くせ毛を生かしたミニボブ。全体にゆるい動きを残しつつ、毛先にはライン感を残すことで、こなれた雰囲気に仕上がっています。耳掛けで顔まわりがすっきり見え、スタイリング剤をなじませれば自然なツヤと動きが出せるのもポイント。程よいラフさときちんと感を両立させた、大人におすすめのスタイルです。

大人モードなミニボブで涼しげに

地毛風の落ち着いたカラーをベースにしたミニボブ。ほんのりくびれを効かせ、ウェットな質感をプラスすることで、シャープでありながら女性らしい柔らかさも感じられます。ミニマルなシルエットが、首元をきれいに見せてくれるのも魅力。

王道シルエットのころんとミニボブ

シンプルさが際立つ王道のミニボブ。毛先を内に入れることでまとまりがよく、ころんと丸みのあるフォルムが可愛らしい印象を与えます。首筋がすっきりと見えるバランスは大人世代の髪型にもなじみやすく、上品さを保ちながら若々しさをプラス。自然体で楽しめるスタイルです。

ウェーブを効かせた動きのあるミニボブ

襟足ギリギリでカットしたミニボブにウェーブを取り入れたスタイル。ランダムに動くウェーブをかけることで、柔らかな立体感が生まれています。ミニマルなシルエットに遊び心を加えた大人らしいデザインで、こなれ感を醸し出せそう。

