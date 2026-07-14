TBSテレビTHE TIME,」で、安住紳一郎アナウンサーが男子バレー日本代表の豪華3選手、石川祐希（30）、西田有志（26）、郄橋藍（24）を直撃。コート上で日本中を沸かせる3人が、プライベートやお互いへの本音を爆笑の掛け合いとともに語り尽くした。【写真でみる】郄橋藍、愛犬・ヨグ君との仲睦まじい姿キャプテンのこだわり？石川祐希が「4時間」かけて通う美容室日本のキャプテンを務める石川は、日本男子バレー史