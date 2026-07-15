俳優・田中圭（42）が、15日放送のTOKYOFM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜後1・00）に出演。金髪にイメチェンした理由を明かした。田中は今月10日に、元放送作家の鈴木おさむ氏のインスタグラムで金髪姿が公開された。黒髪のイメージが定着していただけに、ファンからは驚きの声が上がっていた。この日、山崎怜奈から「どうしてこうなったんですか」と髪形について問われた田中。31日から始まる鈴木おさ