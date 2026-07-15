俳優・田中圭（42）が、15日放送のTOKYOFM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜後1・00）に出演。金髪にイメチェンした理由を明かした。田中は今月10日に、元放送作家鈴木おさむ氏のインスタグラムで金髪姿が公開された。黒髪のイメージが定着していただけに、ファンからは驚きの声が上がっていた。この日、山崎怜奈から「どうしてこうなったんですか」と髪形について問われた田中。31日から始まる鈴木おさ