「このサイズ感が絶妙！」一緒に管理できるから作業が捗る100均グッズ
カッターを使った作業をする際、必須になるのがカッティングマットですよね。しかし、よくあるマットはサイズ大きくて作業スペースを取るし、収納もしづらいので出しっぱなしにしてしまうことも…なにかいいものないかな〜とセリアに訪れると、理想的なアイテムに出会いました！詳しく見ていきましょう♪
商品情報
商品名：方眼付きカッティングマット
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：15cm×10cm
販売ショップ：セリア
この絶妙なサイズ感がイイ！セリアで見つけたカッティングマットが便利なんです
セリアをパトロールしていると、絶妙なサイズ感のカッティングマットを発見しました。その名も『方眼付きカッティングマット』。お値段は￥110（税込）です。
カッティングマットといえば、机いっぱいに広げるような、大きなものを想像しがちですよね。しかし、こちらのサイズは約15cm×10cm。このコンパクトさが魅力的で、即カゴINしてきました。
材質は塩化ビニル樹脂。表面には方眼が付いており、裏面はまっさらになっています。
早速使っていきましょう♪
手帳に挟めるサイズ感がGOOD♡セリアの『方眼付きカッティングマット』
気になるカッティングマットの使い心地は、一般的なものと遜色ありません。ハガキサイズのマットですが、厚みが十分あります。カッターも安心して使えますよ。
なにより嬉しいのは、手帳に挟んで持ち運べるところ！スクラップブック作りがかなり捗ります。雑誌の切り抜きや写真、チケットなどをカットしたあと、カッティングマットをそのまま手帳に収納できるのでとっても便利です。作業スペースも幅を取らないので、1つ持っておいて損はないアイテムですよ♪
合わせておすすめしたいのが、このミニミニサイズのカッター。セリアの『セラミックカッター ミニ』という商品です。見かけによらず切れ味は抜群。フック穴やマグネットが付いているので収納面も◎もちろん、ペンケースに入れてもかさばりません。カッティングマットと一緒に使いたいアイテムです。
今回はセリアの『方眼付きカッティングマット』と『セラミックカッター ミニ』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。