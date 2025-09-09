バレーボール世界選手権

バレーボールの世界選手権は7日、タイ・バンコクで女子3位決定戦が行われ、世界ランキング5位の日本が同2位のブラジルに2-3（12-25、17-25、25-19、29-27、16-18）で敗戦。今大会を4位で終えた。日本の攻撃をけん引した23歳の佐藤淑乃は、かつての盟友と再会を果たし、友情に反響が広がっている。

熱いハグを交わした。会場で対面したのは、タイ代表のアチャラポーン・コンヨット。NECレッドロケッツに所属する佐藤とは、2023年から2年間、同チームで共闘。紙袋でプレゼントを渡された佐藤は思わず笑顔をこぼし、再会を喜んでいた。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」のアジア版公式インスタグラムが、実際の映像を公開。国境を越えた熱い友情に、コメント欄には感動の声が続々と寄せられた。

「素敵やなぁ」

「素晴らしい」

「熱い友情に感動」

「アチャラポーン優しい」

「NECのキズナがここでも見れるとは…ああ最高」

「泣いた」

「胸熱です」

先月22日に開幕した世界選手権は、7日で終了。同日に行われた決勝では、イタリアがトルコを3-2（25-23、13-25、26-24、19-25、15-8）で下し、2度目の優勝に輝いた。



（THE ANSWER編集部）