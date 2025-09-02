¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¿Íµ¤ÇÛÃ£·ÏYouTuber¡¦¤»ー¤±¤ó¤ïー¤ë¤É¤µ¤ó¤¬¡ÖUber4000±ß¤Î¥ä¥Ð¤¤°Æ·ï°ú¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£ÀéÍÕ¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤ß¤Æ¤­¤¿¡ª¡Ô¥¦ー¥ÐーÇÛÃ£°÷¡Õ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤ÏUber Eats¤Ç¼õ¤±¤¿¹â³Û°Æ·ï¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²Æ¤Î¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤ËÀéÍÕ¸©¤Î¾¾¸Í¡¦Çð¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç±óÀ¬¤·¡¢¤½¤Î¸½¾ì¼ÂÂÖ¤ä´¶¤¸¤¿µ¿Ìä¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£

Æ°²èËÁÆ¬¡¢ÅâÆÍ¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¦ー¥Ðー¤Ç4208±ß¤­¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¶Ã¤­¤È¤È¤â¤Ë¡È1»þ´Ö14Ê¬¡¦±ýÉü50¥­¥í¡É¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¥í¥ó¥°°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¤»ー¤±¤ó¤µ¤ó¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¡£¤³¤ó¤Ê°Æ·ï¤¬µÞ¤Ë¥¦ー¥Ðー¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤¿½Ö´ÖÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È¸úÎ¨°­¤¤¤È¤¤¤¦°Æ·ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ÇÛÃ£²áÄø¤Ç¤Ï2¸®ÌÜ¤Î¥éー¥á¥ó²°¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥Ö¥ìー¥«ー¤¬Íî¤Á¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Å¹ÊÞÅÔ¹ç¤Ç¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢·ë¶ÉºÇ½é¤Î4200±ß°Æ·ï¤¬¡ÈÈ¾Ê¬¤Îµ÷Î¥¡¦È¾Ê¬¤Î¶â³Û¡É=2265±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤³¤ì2¸®ÌÜ¤Î¥éー¥á¥ó¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅ¹Â¦¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤â¤·¼«Ê¬¤¬¤µ¤é¤Ë20¥­¥íÀè¤Î¥éー¥á¥ó²°¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥Ã¥È¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë²ÄÇ½À­¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¦ー¥Ðー¤Î±ó¤¯¤Î¤ªÅ¹¤Ç¥éー¥á¥ó¤È¤«¥¿¥Ô¥ª¥«¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤ÎÃíÊ¸¤Ç¤­¤ë¤Î¤òÀ©¸Â¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸½¾ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤Î»ýÏÀ¤âÅ¸³«¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡ÖÅìµþ¤È°ã¤Ã¤Æ¹Ù³°¤äÀéÍÕ¤Ï²ÃÌÁÅ¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢5¥­¥íÀè¤ÎµÈÌî²È¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÊ¿¶ÑÃ±²Á1195±ß¡É¤Ë¤ÏÅþÄìµÚ¤Ð¤Ê¤¤¸½¼Â¡×¤È¥¨¥ê¥¢³Êº¹¤Ë¤âÄ¾¸À¡£¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤Î¿·µ¬¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÆüÍË¤Î¥Ôー¥¯¥¿¥¤¥à¤Ç¤âÁ´Á³ÌÄ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþ°Ê³°¤ÎÃÏ°è¡¢¤½¤â¤½¤âÇÛÃ£Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ê¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ¤È¤«¡¢¤ªÅ¹¤Î¿ô¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÃÏÊýÇÛÃ£°÷¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢Æ±Æ°²è¤Ï¥³¥á¥ó¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â¡Ö½ÏÀ®°Æ·ï¤Ø¤ÎÊ¸¶ç¡×¤ä¡ÖÍýÉÔ¿ÔÉ¾²Á¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤â¾Ò²ð¡£¡ÖºÇ¶á¥Ð¥Ã¥ÈÉ¾²Á¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤â·ë¹½Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÉ¾²Á¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì»ö¾ð¤ä²þÁ±¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤âÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥é¥¹¥È¤Ï¡Öº£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í4¥ö·î¡£µ¤²¹´ÉÍý¤·¤Ä¤Ä¡¢³§¤µ¤ó¤âÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÇÛÃ£Â³¤±¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ÇÛÃ£°÷¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:02

±óµ÷Î¥ÃíÊ¸¤ÎÆæ¤ÈÇÛÃ£°÷¤ÎËÜ²»
09:59

¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦ÃíÊ¸¤ÇÄÌ¿®¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸¡ª¡©
18:03

Ê¡²¬¥¨¥ê¥¢¤ÎÇÛÃ£Ã±²Á¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¸½¼Â

´ØÏ¢µ­»ö

UberºòÇ¯¤Î¡ØÄãÃ±²ÁÃÏ¹ö¡Ù¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¡©40¡î±Û¤¨¤ÎÌÔ½ëÇÛÃ£¤·¤¿·ë²Ì¡£

UberºòÇ¯¤Î¡ØÄãÃ±²ÁÃÏ¹ö¡Ù¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¡©40¡î±Û¤¨¤ÎÌÔ½ëÇÛÃ£¤·¤¿·ë²Ì¡£

 Uber¡ÖÆÏ¤¯¤ÎÃÙ¤¤¡×ÃíÊ¸¼Ô¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬...ÌÔ½ë¤Ë¸«¹ç¤¦Ã±²Á¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤Ê¤ê¤¬¤Á¡Ô¥¦ー¥ÐーÇÛÃ£°÷¡Õ

Uber¡ÖÆÏ¤¯¤ÎÃÙ¤¤¡×ÃíÊ¸¼Ô¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬...ÌÔ½ë¤Ë¸«¹ç¤¦Ã±²Á¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤Ê¤ê¤¬¤Á¡Ô¥¦ー¥ÐーÇÛÃ£°÷¡Õ

 ¥¦ー¥ÐーÇÛÃ£°÷¡¦8·î¿·À©ÅÙ¤Î¡Ö¸ÇÄêÊó½·¡×¤Ë¤Ï·üÇ°¤ò...¡ØUber°Â¤¹¤®ÌäÂê¡Ù～¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤Ç¶Ã°Û¤Î»þµë5000±ßÄ¶¤¨

¥¦ー¥ÐーÇÛÃ£°÷¡¦8·î¿·À©ÅÙ¤Î¡Ö¸ÇÄêÊó½·¡×¤Ë¤Ï·üÇ°¤ò...¡ØUber°Â¤¹¤®ÌäÂê¡Ù～¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤Ç¶Ã°Û¤Î»þµë5000±ßÄ¶¤¨
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¤»¡¼¤±¤ó¤ï¡¼¤ë¤É_icon

¤»¡¼¤±¤ó¤ï¡¼¤ë¤É

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 5.74Ëü¿Í 612 ËÜ¤ÎÆ°²è
¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÎÆ¯¤­Êý¤òYouTube¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
youtube.com/channel/UCQqzv5xJs5IvxKfiHwklYmw YouTube