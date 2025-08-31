ºå¿À¥É¥é3±¦ÏÓ¤Ï¡Ö3ÈÖ¼ê¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¡¡Âç³Ø»þÂå¤Ï¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¡Ä²¸»Õ¤¬¸ì¤ë¡ÈÈ¯·¡¡É¤ÎÎ¢Â¦
²ÃÆ£¿°ì»á¤Î¶µ¤¨»Ò¡¢ÌÚ²¼ÍýÅÔ¤¬¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ
¡¡¸µ¥Û¡¼¥¯¥¹±¦ÏÓ¤Î²ÃÆ£¿°ì»á¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤éÊ¡²¬»Ô¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¡¦KMG¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤â´Þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥àÎÏ¶¯²½¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°Æü¡¹¤À¡£2023Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¡£2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï¶µ¤¨»Ò±¦ÏÓ¤ÎÌÚ²¼Î¤ÅÔÅê¼ê¤¬ºå¿À¤«¤é3°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ä¹ÃË¡¦Âçµ®¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡£¡ÖÂ©»Ò¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£»á¤Ï2004Ç¯¤Ë¶áÅ´¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£2011Ç¯¤«¤é¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢ÊÔÀ®¡¦°éÀ®Éô°éÀ®Ã´Åö¤òÌ³¤á¤Æ2016Ç¯¤ËÂàÃÄ¡£2017Ç¯¤Ë¶å½£»°É©¼«Æ°¼Ö¹Å¼°ÌîµåÉô¡Ê¸½¡¦KMG¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¹Å¼°ÌîµåÉô¡Ë¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2022Ç¯¤«¤é¤Ï´ÆÆÄ¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤âËÍ¤¬³Í¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£
¡¡´ÆÆÄ¶ÈÌ³¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¶ÈÌ³¤â¤³¤Ê¤¹¡£¡Ö¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡£12µåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¹ÔÆ°¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¡£¡ÊÌ¾¤¬ÃÎ¤ì¤¿¡Ë°ìÎ®Áª¼ê¤òÂç¼ê¤Î´ë¶È¤Ë³Í¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£¾ðÊó¤âÉ¬Í×¤À¤·¡¢Áª¼ê¤ò¸«¶Ë¤á¤ë´ãÎÏ¤âÉ¬Í×¡£¤½¤ì¤³¤½¥×¥íÀ¸³è¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡È¥Õ¥ë²óÅ¾¡É¤µ¤»¤Æ¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÌÚ²¼¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÈ¯·¡¡É¤·¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£¡ÖÈà¤ÏÊ¡²¬Âç¤Ç3ÈÖ¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬ÉñÄá¹â¹»¤Î»þ¤ÏÌî¼ê¡£Âç³Ø¤Ç¤âÌî¼ê¤Ç¡¢3Ç¯À¸¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤¿¤éµå»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥×¥í¤âÂ¾¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¤â¤½¤ì¤Û¤É¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤½¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ³ÍÆÀ¡£KMG¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡ºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÌÚ²¼¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤é1·³¤ÇÅÐÈÄ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È²ÃÆ£»á¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£ÌÚ²¼¤Î³èÌö¤ÏKMG¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤¾¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿Èà¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â¤µ¤é¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤âÃå¼Â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤ÏÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³½Ð¾ì¤Ï¶å½£ÃÏ¶èÂåÉ½¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È1¾¡¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ú¤·¤ß¤âÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£Ê¡²¬¡¦¹áÄÇ¹â¤«¤é¿À¸Í°åÎÅÌ¤ÍèÂç¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯¤ËKMGÆþ¤ê¤·¤¿MAX157¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÌ¶ÅÄÌ·¼Åê¼ê¤é¾ÍèÍË¾¤ÊÁª¼ê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÆ³¤¹¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¬¤¤¤âÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÄ¹ÃË¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÌ´¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Ä¹ÃË¡¦Âçµ®¤µ¤ó¤â¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆ£»á¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¡ÖÂ©»Ò¤ÏÅìÊ¡²¬¡¢Ê¡²¬Âç¤ÈÌîµåÉô¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£ËÍ¤¬¡ÊKMG¤Î¡Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Î2Ç¯ÌÜ¤Ë³Í¤Ã¤Æ4Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£°úÂà¤·¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤Ê¤ê¿Æ»ÒÂë¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â²¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìºòÇ¯¤Ë¡ÊÆüËÜÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¡Ë¾¡¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÏÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¹æµã¤·¤Æ¡¢µîÇ¯¤Ï¡ÊÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ç¡ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ê¶å½£ÃÏ¶èÂç²ñ¤Ç¡ËÉé¤±¤Æ¤Þ¤¿µã¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤¡¡¢µã¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¿Æ»Ò¤ÇÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£¡ÖÌîµåÉô¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢Ìîµå¤Ç¤â¶å½£»°É©¼«Æ°¼ÖÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¶È¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Î¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÁÈ¿¥ºî¤ê¡¢Ê·°Ïµ¤ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Â©»Ò¤âÌµÃã¶ìÃã¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤âÊó¤ï¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤À¤·¡¢¥¤¥³¡¼¥ë¤½¤ì¤¬²ÃÆ£²È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÌÜÉ¸¡£Åìµþ¤ÎÌ¼¤¬²Ç¤¤¤Ç¤¤¤ë²ÈÂ²¤â¤Í¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Öº£¤ÏËèÆü¤¬¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ë¤â¸µ¥×¥í¤Î´ÆÆÄ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸µ¥×¥í¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤È¾ÌÌ¡¢¶ß¤òÀµ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Âç´ë¶È¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤½¤³Àï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ËèÇ¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÊÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¡Ë½Ð¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¶öÁ³¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤ÉÆüËÜ°ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤¢¤½¤³¡ÊÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤äÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬Ì´¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£
¡¡²ÃÆ£»á¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆî³¤¡¦¥À¥¤¥¨¡¼¡¢¹Åç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¶áÅ´¤Î4µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡Ö´Ø¤ï¤Ã¤¿µåÃÄ¤Ïº£¤âÁ´Éô¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆî³¤¤â¥À¥¤¥¨¡¼¤â¶áÅ´¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µå¾ì¤âÂçºå¡¢Ê¿ÏÂÂæ¡¢Æ£°æ»û¡¢¡Êµì¡Ë¹Åç»ÔÌ±¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¸½Ìò¤ä¥³¡¼¥Á»þÂå¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢²¿»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏÅêµå¤ÇÌîµå¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔ¾Í»öÂ³¤¤ÇÂÐ³°»î¹ç¶Ø»ß¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿ÉÔ¶ø¤ÎÁÒµÈËÌ»þÂå¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆî³¤¤ËÆþÃÄ¤â±¦¸ª¼ê½Ñ¡£¤½¤Î¸å¤âÀïÎÏ³°¡¢¥Æ¥¹¥ÈÆþÃÄ¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¡¢¼«Í³·ÀÌó¤Ç°ÜÀÒ¡¢FAÀë¸À¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ4µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢¸½Ìò¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ë¤ÏµåÃÄ¾ÃÌÇ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê¸½¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤é¤ò1·³¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï1·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡õÆüËÜ°ì¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³Á´¤Æ¤¬¸½ºß¤Î²ÃÆ£»á¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö18ºÐ¤Ç¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Ìîµå¤Ë´Ø¤ï¤ë°Ê³°¤Î»Å»ö¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤Þ¤¡·ò¹¯¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£1965Ç¯7·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹ÅÁÀâ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥¨¡¼¥¹¤Ï60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¡¹¤·¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¥·¥å¡¼¥È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ç¶¯ÂÇ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤â°é¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Þ¤Ç²ÃÆ£»á¤ÏÂ¿¤¯¤Î¡ÈÆñÂê¡É¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë