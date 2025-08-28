この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『個人投資家必見！S&P500とオルカンで資産を爆速で増やす方法について解説します！』というタイトルで、投資アドバイザーの鳥海翔氏が自身のYouTubeチャンネルに登場。動画内で鳥海氏は「インデックスが一番増えて、その次にAIが増え、一番増えなかったのがアクティブファンドだった」という実体験をもとに、“お金を増やすために今から3ヶ月以内にやるべきこと”について独自の視点を展開した。

最初に鳥海氏は、保険の募集人時代に「保険でお金を増やすのが最善」だと考えていた過去から、証券会社IFAとの出会いを経て長期・分散・積立投資に目覚め、投資信託や株式、AIファンドなど様々な商品に挑戦した経験と失敗談を振り返りながら赤裸々に語った。「インデックスファンドもアクティブファンドも全部試したけれど、最終的に一番増えたのはインデックスだった」と率直に述べつつ、「過去のリターンが良いからといって未来も保証されるわけじゃない。どこを選んでも誤差程度にしかならない」と、投資先選びに過剰に悩むことの無駄を指摘。

さらに、“投資先を研究して1%リターンを上げる努力”よりも“入金力を上げる行動”に力を注ぐべきだと力説。「月1万円でも2万円でも多く投資できる資金を用意することこそ、20年後の資産を大きく左右する。利回り1%を追うより、投資額を増やしたほうが数百万円の差になる」と具体例を示し、「思ったらすぐ動くこと」と呼びかけた。

鳥海氏は、支出を減らす・収入を増やすなどを地道にして「入金力を上げる」ことを“3ヶ月以内に必ず始めるべき習慣”だと断言。副業も「好きなことや得意なことをまず0円から始めて経験を積み、少しずつ収入を増やすのが現実的で再現性のある方法」と語った。

「投資先を研究して90点を目指すことより、80点でも投資できる金額を増やすほうが大きなリターンになる」とし、最後に「3ヶ月で動けなければ1年経っても何も変わらない」と念を押した。

締めくくりに鳥海氏は「この動画が、これから自分がやるべきことを考えるきっかけになれば嬉しい」と語り、行動を促す形で動画を結んだ。

YouTubeの動画内容

00:00

投資において「3ヶ月以内にやるべきこと」とは？
03:14

保険から投資信託へ、失敗から学んだ投資経験
05:52

インデックス・アクティブ・AIファンドを比較した結果
08:36

投資先より大事な「入金力」を上げる行動とは

関連記事

投資アドバイザーの鳥海翔氏が解説「老後2000万円では全然足りない！」本当に必要な資金と最適解の導き方

投資アドバイザーの鳥海翔氏が解説「老後2000万円では全然足りない！」本当に必要な資金と最適解の導き方

 投資アドバイザーの鳥海翔氏が断言！「お金を増やすのは“全世界株式一本放置”で十分！」独自の不安解消術を解説

投資アドバイザーの鳥海翔氏が断言！「お金を増やすのは“全世界株式一本放置”で十分！」独自の不安解消術を解説

 投資アドバイザーの鳥海翔氏が暴露！『数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使う』投資と保険の罠

投資アドバイザーの鳥海翔氏が暴露！『数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使う』投資と保険の罠
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

鳥海翔の騙されない金融学_icon

鳥海翔の騙されない金融学

YouTube チャンネル登録者数 31.50万人 630 本の動画
資産運用、保険、社会保障制度などおかねに関することを動画で解説するチャンネルです。おかねの悩みを解決したいけど、なにから調べればいいかわからない！だれに聞けばいいかわからない！聞いたところでなんだかしっくりこない！そんな方にオススメのチャンネルです。
youtube.com/channel/UCJkq3q4UnEnayNbwt6N9ttg YouTube