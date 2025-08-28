夢月プロデュース♡裸眼風カラコン「ProWink」Qoo10先行発売

「可愛いカラコン」ではなく「可愛い瞳」をつくることをコンセプトに誕生したカラーコンタクトブランド『ProWink（プロウィンク）』。メイクアップアーティスト夢月さんがプロデュースし、高嶺のなでしこの松本ももなさんがイメージモデルを務めます。日本初*の無色ブルーライトカットレンズを採用し、まるで裸眼のような自然さと快適さを実現。8月31日(日)よりQoo10メガ割にて先行発売される注目の新作です。

瞳を自然に彩る2カラー

ProWinkのカラーバリエーションは「Gelato Black（ジェラートブラック）」と「Veil Marron（ヴェールマロン）」の2色。

ジェラートブラックは透明感のある青みをひそませ、清涼感のある大人の黒目に。

ヴェールマロンはさくら色のきらめきを感じさせる立体感で、ふんわりと甘さをプラスします。どちらもDIA14.2mm、着色直径13.5mmで、ナチュラルに盛れる仕上がりです♡

ルナソル新作♡自由に仕上げるベースメイク3品目が9月5日発売

日本初*ブルーライトカット搭載

ProWinkは、デザインを損なわない無色透明のブルーライトカットレンズを国内で初めて*採用。さらにUVカット機能つきで、現代女性のライフスタイルに寄り添います。

国内ワンデーで最薄クラスの0.03mm極薄レンズだから、長時間つけても裸眼のように軽やか。PCやスマートフォンを日常的に使う方にぴったりの高機能レンズです。

*自社調べ：2025年7月時点、コンタクトレンズにおいて

お得な先行発売とSNS企画

8月31日(日)17:00からQoo10メガ割にて、2箱セットを特別価格で先行発売。通常2,970円（税込）がメガ割適用で1箱あたり999円と大変お得に。

さらに、公式Instagram・TikTokでは各50名限定のモニターキャンペーンも実施中♪応募期間は8月27日(水)～9月7日(日)23:59までとなっています。

瞳から叶えるナチュラルな可愛さ

夢月さんがこだわり抜いた「ProWink」は、ナチュラルな裸眼風デザインと快適な装用感を両立した理想のカラコン。

ジェラートブラックとヴェールマロンの2色展開で、どんな瞳にも自然に馴染みます。1箱10枚入りで価格は1,485円（税込）。

サイズはBC8.7mm、DIA14.2mm、度数は±0.00から-8.00まで幅広く対応。メイクやシーンを選ばず、自分らしい魅力を引き出してくれるアイテムです♡