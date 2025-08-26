Åð»£¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¡×¡¡ÆÊÌÚ¸©Î©¹â¶µÍ¡¤¬¶¡½Ò
¡¡ÆÊÌÚ¸©Î©¹â¹»¤Î¶µÍ¡¸Å¸ýÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤¬¹»Æâ¤ÇÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬26Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÍÆµ¿¼ÔÂð¤Ê¤É¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¥íSD¥«¡¼¥É¤¬¿ô½½Ëç²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤éÅð»£¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¤ÈÁ°Ç¤¹»¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤ä¹¹°á¼¼¤Ç·×30ÂæÄ¶¤Î¼«ºî¥«¥á¥é¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Ï·Ö¸÷ÅôÉÕ¶á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¾®·¿¥«¥á¥é¤ò²þÂ¤¤·¡¢Åð»£¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤â¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£