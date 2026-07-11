日本でも続々と販売され始めたスマートグラス。その驚くべき利便性の裏で、盗撮や不正アクセスなどの悪用も横行している。記者が検証して見えてきたリスクに迫る！◆盗撮だけじゃなかった！無数の悪用パターンが存在今年に入り、新たなデバイスが台頭しつつある。それはスマートグラスだ。5月下旬、レイバンと米メタが共同開発した「Ray-Ban Meta（第2世代）」が国内で正式発売された。カメラ機能が搭載され、メガネをかけたま