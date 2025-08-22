客「すごいモノ作ったな…」夏限定“かき氷たこ焼き”の食べ方が想像を超えていた インパクト抜群の中身とは
名古屋市営地下鉄「藤が丘駅」近くのたこ焼き専門店「GenkiDama」の「かき氷たこ焼き」が話題です。氷の上に熱々のたこ焼きをのせ、出汁をかけて味わうスタイルでひんやり感とアツアツ感を同時に楽しめる夏限定のユニークな一品です。
■驚きの“ひんやりスープたこ焼き”
名古屋市名東区の地下鉄「藤が丘駅」からすぐのたこ焼き専門店「GenkiDama」には、夏にぴったりなたこ焼きがあります。
客：
「すごいモノ作ったな。だってかき氷とたこ焼きですよ」
その名も「かき氷たこ焼き」(650円)。器にたっぷりのかき氷を入れ、天かすとネギをトッピング。そこへアツアツのたこ焼きをのせ、最後にシロップではなく鰹ベースの白醤油の出汁を注ぎます。インパクト抜群の“ひんやりスープたこ焼き”です。
そのままかき氷と一緒に楽しむもよし、追い出汁をかけて「冷たい明石焼き風」にして味わうのもよし、二度楽しめる夏にぴったりの一品です。
客：
「出汁を吸うので普通のたこ焼きよりも濃い味。おいしいです」
販売しようと思ったきっかけは。
GenkiDamaの担当者：
「オリジナルメニューの熱々のスープたこ焼きを冬に販売していたけど、冬限定だったので。代わりになるような商品を作りたくて、誰もやっていない冷たくておいしいスープたこ焼きを作ることにしました」
■酸味が効いたさっぱりした味“梅肉入りのたこ焼き”
さらに夏らしいユニークなメニューが、梅肉入りのたこ焼き「旨味“梅”醤油」(10個600円)です。
客：
「今日は暑いから梅を。梅は夏でしょ。さっぱりするかな」
醤油ベースのたこ焼きに梅を入れることで、酸味の効いたさっぱりした味に仕上がっています。
冷たくておいしい「かき氷たこ焼き」と爽やかな「梅肉入りたこ焼き」は、夏の限定メニューです。