松浦悠真が警鐘「九州南部の雨、少しの降雨でも災害リスク残る」台風13号への最新見解も
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
気象YouTubeチャンネル「マニアック天気」の松浦悠真気象予報士が8月22日昼に配信した動画「【台風13号候補】台風12号は熱低化も不安定続く 23日には新たな台風が発生へ 気象予報士解説」で、台風12号による大雨の影響や熱帯低気圧への変化、新たに発生する台風13号の動向について詳しく解説した。
松浦氏は冒頭、「台風12号が九州に上陸して、鹿児島県を中心に大雨となりました。その台風12号は熱帯低気圧に変わりました」と説明。22日午前11時30分現在、熱帯低気圧に伴う雨雲はかなり少なくなったものの、「組織化された雨雲というのはもうだいぶ減ってきた」という現状を報告した。
一方、鹿児島県では24時間で200ミリを超える大雨が観測されたとし、「これまでの雨の量が多くて地盤が緩んでいるというようなところもありますし、川も増水しているというところもある」と警戒を呼びかけた。さらに「少しの雨でも災害が発生する恐れというのは、一応残ってはいるというところ」と注意を促した。
23日には新たに台風13号が発生する見込みで、「フィリピンの東にある熱帯低気圧が今後24時間以内に台風に変わる見込み」と言及。ただし、「23日の土曜日でここで台風13号になる。その後、西寄りに進んでいきましてインドシナ半島の方向へ」と進路を予測し、「台風13号候補については日本への大きな影響はない」という見方を強調した。
松浦氏は締めくくりに「九州南部は大雨となりました。特に鹿児島県ではこれからも引き続き注意をお願いします」と呼びかけつつ、「台風など天気の解説を詳しく行っています。チャンネル登録や高評価、ぜひよろしくお願いします」とチャンネルへの参加もアピールした。
松浦氏は冒頭、「台風12号が九州に上陸して、鹿児島県を中心に大雨となりました。その台風12号は熱帯低気圧に変わりました」と説明。22日午前11時30分現在、熱帯低気圧に伴う雨雲はかなり少なくなったものの、「組織化された雨雲というのはもうだいぶ減ってきた」という現状を報告した。
一方、鹿児島県では24時間で200ミリを超える大雨が観測されたとし、「これまでの雨の量が多くて地盤が緩んでいるというようなところもありますし、川も増水しているというところもある」と警戒を呼びかけた。さらに「少しの雨でも災害が発生する恐れというのは、一応残ってはいるというところ」と注意を促した。
23日には新たに台風13号が発生する見込みで、「フィリピンの東にある熱帯低気圧が今後24時間以内に台風に変わる見込み」と言及。ただし、「23日の土曜日でここで台風13号になる。その後、西寄りに進んでいきましてインドシナ半島の方向へ」と進路を予測し、「台風13号候補については日本への大きな影響はない」という見方を強調した。
松浦氏は締めくくりに「九州南部は大雨となりました。特に鹿児島県ではこれからも引き続き注意をお願いします」と呼びかけつつ、「台風など天気の解説を詳しく行っています。チャンネル登録や高評価、ぜひよろしくお願いします」とチャンネルへの参加もアピールした。
関連記事
気象予報士が警鐘「9月は記録的高温も、農作物に大きな影響の恐れ」
松浦悠真「鹿児島では線状降水帯発生の恐れ、1か月分の大雨も」台風12号に警戒呼びかけ
気象予報士・松浦悠真が警告「線状降水帯発生で甚大な被害も」 東北で記録的大雨続く
チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。