ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、セール「PlayStation Indies」を9月3日まで開催している。

本セールでは、インディーズメーカーのタイトルが最大75%OFFと通常よりもお買い得価格で登場。「エンダーマグノリア: ブルームインザミスト」、「魔女の泉R」、「溶鉄のマルフーシャ」などがラインナップされている。

なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合があるため、詳細は各タイトルの商品ページにて確認のうえ購入してほしい。

□セール「PlayStation Indies」のページ

セール対象タイトル（一部）

エンダーマグノリア: ブルームインザミスト

価格：3,278円 → 2,130円

・ストアページ

魔女の泉R

価格：4,950円 → 3,217円

・ストアページ

溶鉄のマルフーシャ

価格：1,180円 → 590円

・ストアページ

(C) Binary Haze Interactive Inc.

(C) KIWIWALKS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2021-2023 hinyari9 All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.