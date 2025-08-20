PS5、PS4のインディーズタイトルが最大75%OFF！ セール「PlayStation Indies」9月3日まで開催
【PlayStation Indies】 開催期間：9月3日まで
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、セール「PlayStation Indies」を9月3日まで開催している。
本セールでは、インディーズメーカーのタイトルが最大75%OFFと通常よりもお買い得価格で登場。「エンダーマグノリア: ブルームインザミスト」、「魔女の泉R」、「溶鉄のマルフーシャ」などがラインナップされている。
なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合があるため、詳細は各タイトルの商品ページにて確認のうえ購入してほしい。
セール対象タイトル（一部）
エンダーマグノリア: ブルームインザミスト
価格：3,278円 → 2,130円
魔女の泉R
価格：4,950円 → 3,217円
溶鉄のマルフーシャ
価格：1,180円 → 590円
(C) KIWIWALKS Co.,Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2021-2023 hinyari9 All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.