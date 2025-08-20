今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、エアコンの上を我が物顔で占領している猫ちゃん。

「ここはダメ！」と何度も言い聞かせ封鎖した場所ほど、猫にとっては魅力的に見える模様。猫が乗らないようにエアコンまわりを封鎖したはずだったのに、見事に突破されてしまったようです。予想を軽々と超えてくる猫に、ただただ脱帽です。投稿はXにて、106.5万回以上表示。いいね数が2.5万件を超えたそうです。

【写真：『うっそだろ…』猫が乗らないようにエアコンまわりを封鎖した結果→予想外の『笑っちゃう光景』】

どうやってそこ突破したの…？

今回、Xに投稿したのは「むちゃまる（5）」さん。登場したのは、猫のむちゃまるちゃんです。

むちゃまるちゃんにとって、エアコンの上はお気に入りスポット。なにせ、部屋を一望できる場所です。猫にとっては魅力的な場所なのでしょう。しかし、飼い主さんからすればエアコンが壊れる心配や、むちゃまるちゃんがうっかり落ちてしまうなどの心配があります。

そこで、飼い主さんはエアコンへのルートを封鎖。キャットタワーからのルートには、ワイヤーネットを設置。どうやっても侵入できない…完璧な計画のはずだったそうです。

ところが、実際にはその「ありえないはずの場所」にむちゃまるちゃんがちょこんと乗っている光景が。「えっ、どうやって登ったの？」と何度見返してもルートは不明。もしかして忍者のような身のこなしで、壁を蹴って…？と疑いたくなります。飼い主さんもまさかの出来事に「うっそだろお前…」とつぶやかれたみたいです。

まさかの侵入劇にX民、爆笑

封鎖したはずのエアコンの上に侵入したむちゃまるちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「壁ジャンプ！マリオでもできるので猫様なら余裕ですね」「常に上を目指すスタイル」「なんと凛々しいどや顔」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、むちゃまるちゃんの侵入劇を見て笑いがこみ上げてきたようですね。

Xアカウント「むちゃまる（5）」では、猫のむちゃまるちゃんとの微笑ましい日常の様子などが投稿されています。むちゃまるちゃんの投稿はどれも可愛いものばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「むちゃまる（5）」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。