Facebookで白い目で見られる「女子力アピール」９パターン
Facebookに参加するなら、ぜひ男性へのアプローチにも活用したいものですが、そのせいで女子を敵にまわすような振る舞いはご法度かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性433名に聞いたアンケートを参考に、「Facebookで『うわ、女子力アピールかよ！』と同性から白い目で見られる投稿９パターン」をご紹介いたします。
【１】「わたし超ブス」というさほどブスでもない写真
「変顔してるつもりが結局かわいい、みたいな」（10代女性）というように、写真と説明書きが大幅に乖離していてひんしゅくを買うパターンです。新作の変顔を公開するたびにプロフィール写真をころころ変えるのも、いちいち「いいね！」を欲しがっているようで悪印象でしょう。
【２】「いいね！が欲しいだけ」の風景写真
「見ている男性を試すかのごとく、どんどん写真が抽象的になっていく」（20代女性）というように、空や夕暮れの写真に対する「いいね！」で友だちの出席確認を取ってひんしゅくを買うパターンです。思わせぶりなコメントを添えるのも女性には嫌われるでしょう。
【３】「やっぱ、私ダメだあ」など、慰めコメントを期待する失敗モノローグ
「具体的なことは一切書かず、ポエム的なものを載せて、男を攪乱する」（20代女性）というように、同情を引く独白でひんしゅくを買うパターンです。「いいね！不要」と締める手もありますが、それはそれでメッセージ待ちのように見えるので逆効果かもしれません。
【４】彼氏と一緒なのに「一人旅風」アルバム
「この期におよんでモテようとしているところがヤバい」（20代女性）というように、バレバレの「偽装一人旅報告」でひんしゅくを買うパターンです。また、女性同士の外出や愛犬との散歩を「△△とデート」などと表現したがるのも、小賢しいと思われるでしょう。
【５】「すっぴん注意」とは口先だけの美肌自慢
「マジレスするとすっぴんじゃないはず」（20代女性）というように、控えめなそぶりで賞賛を求めてひんしゅくを買うパターンです。男性の妄想をかきたてる「体の一部の写真」も、同性からは否定的な評価を受けるでしょう。
【６】「見た目はあれだけど、味はまあまあ」と謙遜しながら、なぜか公開する手料理
「汚物を見せるな！黙って食え」（20代女性）というように、家庭的な一面をにおわせてひんしゅくを買うパターンです。小さな甥や姪と一緒に撮った写真で「子ども好き」を印象付けるのも、あざといと見抜かれてしまいそうです。
【７】「ナンパウザい」など、遠回しなモテてます発言
「それ、わざわざ言う必要なくない？」（10代女性）というように、モテモテ状態をほのめかしてひんしゅくを買うパターンです。「キャッチ氏ね」といった投稿も同様の誤解を招くおそれがあるので、ナチュラルに吐き出さないようにしたいものです。
【８】「○○さんと一緒（はあと）」とコメントをつけた有名人とのツーショット
「そもそもSNSにアップするって本人に許可取ったのかよ！」（20代女性）というように、他人の威光を笠に着てひんしゅくを買うパターンです。逆の意味で、「自分より不細工な女子との集合写真」などもドン引きされるかもしれません。
【９】「ぼっちラーメンです」など、男性への撒き餌的なつぶやき
「明らかに男からの『いいね！』を待ってる」（20代女性）というように、男性が食いつきそうな話題を振りまいてひんしゅくを買うパターンです。もっとも、おしゃれカフェの写真ばかりアップしても、男性から「スイーツ女子か！」と揶揄される可能性があるので、バランスは必要でしょう。
基本的に卑下してアップする投稿が、同性の顰蹙を買うようです。いっそのこと「かわいく撮れた！」「いいね！ちょうだい」などと自慢したり、あからさまにおねだりしたほうが、見る側も気持ち良いかもしれません。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2014年4月10日から17日まで
対象：合計433名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
