『ブサメンガチファイター』第7話 梶田の真の目的が明らかに
2025年7月6日（日）よりTOKYO MXほかにて放送開始するTVアニメ『ブサメンガチファイター』第7話のあらすじと先行カットが公開された。そして、『ブサガチラジオ』第3回のゲストは梶田役の上田燿司に決定した。
『ブサメンガチファイター』は原作・弘松涼、漫画・上月ヲサムによる、『月刊ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス刊）にて連載されていた漫画作品。続編『ブサメンガチファイターSSS』が『月刊ビッグガンガン』にて連載中だ。
冤罪によって無職の引きこもりになってしまった吉岡しげる（34）は、異世界でもブサメンを貫く事で膨大なステータスを入手。チート級の能力値で ”絶対神” として第二の人生を歩み始める。
同時に異世界にきた3人の男女――聖華、誠司、リーズと行動を共にする事になるが、しげるには「女の子に触れるだけでHPが減ってしまう」という弱点が……。
危険回避のため早々にパーティーを離脱して一人旅をと思うしげるだったが――？
第7話のあらすじ＆先行カットはこちら。
＜第7話「極悪ガチマスター」＞
しげると聖華はお金持ちを装ってカジノに潜入し、「エクストラ・ステージ」の調査を開始する。そこは通常のフロアとは異なる、重く張りつめた異様な空間だった。緊張感が高まる中、聖華が案内役・加藤の注意を引きつけている隙をつき、しげるは奥のフロアへと進む梶田の後を追う。
そこで明らかになったのは、梶田の真の目的――裏社会とつながった富豪たちに制裁を加え、魂を ”解放” するという危険なものだったーー！
＞＞＞第7話先行カットをすべてチェック！（写真8点）
そして、TVアニメ『ブサメンガチファイター』のラジオ番組『ブサガチラジオ』の第3回のゲストは梶田役の上田燿司に決定！ 第3回『ブサガチラジオ』は、8月22日（金）18：00より配信開始。
（C）弘松 涼／ブサメンガチファイター製作委員会
『ブサメンガチファイター』は原作・弘松涼、漫画・上月ヲサムによる、『月刊ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス刊）にて連載されていた漫画作品。続編『ブサメンガチファイターSSS』が『月刊ビッグガンガン』にて連載中だ。
冤罪によって無職の引きこもりになってしまった吉岡しげる（34）は、異世界でもブサメンを貫く事で膨大なステータスを入手。チート級の能力値で ”絶対神” として第二の人生を歩み始める。
同時に異世界にきた3人の男女――聖華、誠司、リーズと行動を共にする事になるが、しげるには「女の子に触れるだけでHPが減ってしまう」という弱点が……。
危険回避のため早々にパーティーを離脱して一人旅をと思うしげるだったが――？
＜第7話「極悪ガチマスター」＞
しげると聖華はお金持ちを装ってカジノに潜入し、「エクストラ・ステージ」の調査を開始する。そこは通常のフロアとは異なる、重く張りつめた異様な空間だった。緊張感が高まる中、聖華が案内役・加藤の注意を引きつけている隙をつき、しげるは奥のフロアへと進む梶田の後を追う。
そこで明らかになったのは、梶田の真の目的――裏社会とつながった富豪たちに制裁を加え、魂を ”解放” するという危険なものだったーー！
＞＞＞第7話先行カットをすべてチェック！（写真8点）
そして、TVアニメ『ブサメンガチファイター』のラジオ番組『ブサガチラジオ』の第3回のゲストは梶田役の上田燿司に決定！ 第3回『ブサガチラジオ』は、8月22日（金）18：00より配信開始。
（C）弘松 涼／ブサメンガチファイター製作委員会