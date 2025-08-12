¡ÚÊªÎ®DXºÇÁ°Àþ¡Û²Ö²¦¤Î´ØÅìÊªÎ®µòÅÀ¤Ë½ÅÎÌ¸¡ÉÊµ¡Ç½ÉÕ¤¶¨Æ¯·¿¥Ô¥Ã¥¥ó¥°»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È65Âæ¤òÇ¼Æþ¤Ø¡¡¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹
¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¹©²ÊÂç³ØÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ç¡¢ÊªÎ®¸þ¤±¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Î´ØÅìÊªÎ®µòÅÀ¤Ë¡¢Æ±¼Ò½é¤È¤Ê¤ë½ÅÎÌ¸¡ÉÊµ¡Ç½ÉÕ¤¶¨Æ¯·¿¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR¡ÊAutonomous Mobile Robot¡Ë¡×¤òº£Åß¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î65ÂæÇ¼Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö½ÅÎÌ¸¡ÉÊµ¡Ç½¡×¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î½ÅÎÌ¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢Àµ¤·¤¤À½ÉÊ¤òÀµ¤·¤¤¥ª¥ê¥³¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¼«Æ°¸¡ÃÎ¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤ò»öÁ°¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡£¤ï¤º¤«10g¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤â¹âÀºÅÙ¤ËÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÎ®¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤È¶¯²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
ºî¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ºî¶È¤ò¹Ô¤¦
½ÅÎÌ¸¡ÃÎµ¡Ç½¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¾ï¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬³ÎÇ§¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È²Ö²¦¤Ï¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÇÛÁ÷¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤ÎÊªÎ®ÂÎÀ©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âºÇÅ¬²½¤ä¼«Æ°²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µ»½ÑÆ³Æþ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½Ð²Ùºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤äÉÊ¼Á¸þ¾å¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ä¾ÍèÅª¤ÊÊªÎÌÁý²Ã¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢´ûÂ¸ÊªÎ®µòÅÀ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR½ÅÎÌ¸¡ÉÊ¥â¥Ç¥ë¡×¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR¤Ï¡¢²ÔÆ¯Ãæ¤Î¶ÈÌ³¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æ³Æþ²ÄÇ½¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¼«Æ°²½¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²óÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR½ÅÎÌ¸¡ÉÊ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ºî¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÊâ¹Ôµ÷Î¥¤Îºï¸º¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÅÎÌ¸¡ÉÊµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½Ð²ÙÁ°¤Î¸¡ÉÊ¹©Äø¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ËÆâ¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¸í¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ËÉ»ß¤Ê¤É¤Î±¿ÍÑ²þÁ±¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡£
¡Ú²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMRÆ³Æþ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡§
¡Ö¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR½ÅÎÌ¸¡ÉÊ¥â¥Ç¥ë
¡×¤Î¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥â¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£https://www.rapyuta-robotics.com/ja/solutions-pa-amr-weight-inspection/
¡ü65Âæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸½¾ì¤Ç¿Í¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¹â¸úÎ¨¤Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ºî¶È¤ò¼Â¸½
¤Þ¤¿¡¢¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È·²À©¸æµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢65Âæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸½¾ì¤Ç¿Í¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¹â¸úÎ¨¤Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ºî¶È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Æ°½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê½¼ÅÅ¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢Ê£¿ôÂæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ä°ÂÄê¤·¤¿¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³ÎÎ©¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¹©²ÊÂç³Ø¡ÊETH Zürich¡ËÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÊØÍø¤Ç¿È¶á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ©¸æµ»½Ñ¤È¿Í¹©ÃÎÇ½µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥¯¥é¥¦¥É¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥í¥Ü¥Ã¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦30¥õ¹ñ°Ê¾å¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Í¥½¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤Î±Ä¶È¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¥Á¡¼¥à¤¬Ï¢·È¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¤ÏÄ¹Ã«Éô²Â¹¨»á¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ï¥¤¥¸¡¼¥ó¥ê¥Ó¥ó¥°¥±¥¢»ö¶È¡¢¥Ø¥ë¥¹¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥±¥¢»ö¶È¡¢²½¾ÑÉÊ»ö¶È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É»ö¶È¤Î4¤Ä¤Î»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥×¥í¥À¥¯¥Ä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢»º¶È³¦¸þ¤±¤Î¥±¥ß¥«¥ëÀ½ÉÊ¤âÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥í¥Ü¥¹¥¿¤Ç¤Ï10·î¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥ÈÊªÎ®¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¥ó¥»¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò³«ºÅ
¥í¥Ü¥¹¥¿¤Ç¤Ï10·î¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥ÈÊªÎ®¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¥ó¥»¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò2²ó³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¤¿À½Â¤Ž¥ÊªÎ®¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡ÖÀ½Â¤Ž¥ÊªÎ®¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸½¾ìÆ³Æþ²þ³×¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ©¸æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Î¼ÂºÝ¤ÈÅ¸Ë¾¡×¤ò³«ºÅ¡£¹¹¤Ë10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Î¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹Ê¬ÌîÃ´Åö¤Î¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¤È·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌç²È¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡ÖÁÒ¸Ë¸½¾ì¤Ç³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¡¢ÊªÎ®¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ªÏÃ¤·Äº¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Î»ëÄ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤´»²²Ã²¼¤µ¤¤¡£
¡Ú²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMRÆ³Æþ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡§
1. ½ÅÎÌ¸¡ÉÊµ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¡§
¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ºî¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊâ¹Ôµ÷Î¥¤òºï¸º¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÅÎÌ¸¡ÉÊµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½Ð²ÙÁ°¤Î¸¡ÉÊ¹©Äø¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ËÆâ¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¸í¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ËÉ»ß¤Ê¤É¤Î±¿ÍÑ²þÁ±¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
2. 65Âæ¤Î¶¨Æ¯·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¡§
¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È·²À©¸æµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢65Âæ¤Î¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR¤¬¸½¾ì¤Ç¿Í¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¹â¸úÎ¨¤Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ºî¶È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
3. »ö¶È·ÑÂ³À¤Î»Ù±ç¡§
Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ä°ÂÄê¤·¤¿¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
4. ¼«Æ°½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¡§
¼«Æ°½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢½¼ÅÅ¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢Ê£¿ôÂæ¤Î¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
