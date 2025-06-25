»à¤òÈá¤·¤à¤Ê¤È¡©¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¡×´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ»£±ÆÈÉ¤Î¡ÈÌÂÏÇ¤Ê¤ª´ê¤¤¡É¤¬ÊªµÄ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤«
¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¡Û¡Ö¢þ¢þÌîÏº¡×´Ú¥É¥é¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë
6·î24Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¡ÖÇ¼¹üÆ²¤Ç¡ÈÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤ÈÍê¤ó¤Ç¤¤¿»£±Æ¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅê¹Æ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢¡Öº£Æü¡¢ÁÄÊì¤Î½Ð´½¤ò½ª¤¨¤ÆÇ¼¹üÆ²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤«²¿¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡ÈÄÁ¤·¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÈËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±ÆÃæ¤Ê¤Î¤Ç¾¯¤·¤À¤±ÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤âÂçÀ¼¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡È¤â¤È¤â¤ÈÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡É¤ÈÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¤Û¤«¤Î²ÈÂ²¤Ë¤â¤½¤Î»Ý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡È»ä¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¤À¤±Åú¤¨¤Æ¡¢²ñÏÃ¤ò½ª¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Ç¼¹üÆ²¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡Èµã¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¡¢Êò¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÇ¼¹üÆ²¤Çµã¤«¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö»£±Æ¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿µö²Ä¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¤É¤³¤ÎÇ¼¹üÆ²¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ÏºîÉÊÌ¾¤äÇ¼¹üÆ²¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿¿µ¶¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤À¡£ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤ÌÂÏÇ¹Ô°Ù
¤Ê¤ª¡¢¡È»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â´öÅÙ¤È¤Ê¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£
Ë½Ïª¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤Ï¡¢¥¨¥¥¹¥È¥éÇÐÍ¥¤Î´Ö¤Ç¡ÈÈò¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡É¤È¤·¤Æ°Ì¾¹â¤«¤Ã¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤ËÌµÍý¤ä¤êÈ±¤òÀÚ¤é¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£NetflixºîÉÊ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ðËÜÅª¤Ê»Ù±ç¤â°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢À©ºî¿Ø¤Ï¡ÈÇÐÍ¥°Ê³°¤Ë¤Ï°ìÀÚ¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¡¢Å°Äì¤·¤Æ·ÐÈñºï¸º¤À¤±¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î·ï¤ËÂÐ¤·¡¢Netflix¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡ÖNetflix¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À©ºî´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§Ãæ¤Ç¡¢³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¼¡Âè¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤¬ºÆÈ¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë