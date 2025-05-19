Microsoft¤¬Windows¤ÈLinux¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¡¼¥ÈÉÔ²ÄÇ½ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¤òÇÛ¿®¡¢È¯À¸¤«¤é9¥«·î·Ð²á
2024Ç¯8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Windows¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Windows¤ÈLinux¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬¡¢2025Ç¯5·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
May 13, 2025-KB5058385 (OS Build 20348.3692) - Microsoft Support
https://support.microsoft.com/en-us/topic/may-13-2025-kb5058385-os-build-20348-3692-45f3b455-92fa-4297-9dde-1428b36e53ad
9 Months Later, Microsoft Finally Fixes Linux Dual-Booting Bug
https://news.itsfoss.com/microsoft-fixes-linux-dual-boot/
Linux Windows 11 dual boot to finally play well as Microsoft fixes nine-month old bug - Neowin
https://www.neowin.net/news/linux-windows-11-dual-boot-to-finally-play-well-as-microsoft-fixes-nine-month-old-bug/
2024Ç¯8·î14Æü¡¢Microsoft¤Ï¥»¥¥å¥¢¥Ö¡¼¥È¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬²óÈò¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÀÈ¼åÀ¡ÖCVE-2022-2601¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¤ò´Þ¤àWindows Update¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Microsoft¤Ï¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖWindows¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÀÈ¼å¤ÊLinux¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éWindows¤ÈLinux¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¡¼¥È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
Windows¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤êLinux¤È¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¡¼¥È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÊó¹ð - GIGAZINE
¤³¤ÎÌäÂêÈ¯À¸¤«¤é9¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿2025Ç¯5·î¤ÎWindows Update¤Ç¡¢Microsoft¤ÏÅö³ºÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò´Þ¤à¡ÖKB5058385¡×¤È¤¤¤¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ±þÆâÍÆ¤Ï¡ÖLinux¥·¥¹¥Æ¥à¸¡½Ð¤Î¤¿¤á¤ËSBAT(Secure Boot Advanced Targeting)¤Ë²þÁ±¤òÅ¬ÍÑ¡×¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´Ê·é¤ÊÊó¹ð¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÅö¤ÊLinux¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À¡¼¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬²þÁ±¤µ¤ì¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·¡¼°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎIT'S FOSS NEWS¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëOS¤ÏWindows 11¤Î23H2¡¢22H2¡¢21H2¡¢Windows 10¤Î21H2¡¢Windows Enterprise 2015 LTSB¡¢Windows Server¤Î2022¡¢2019¡¢2016¡¢2012¡¢2012 R2¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏÄÌ¾ï¤ÎWindows Update¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ìÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÐ±þ¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂÐ¾Ý¤ËWindows 11 24H2¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë½¤Àµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈIT's FOSS NEWS¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£