Èþ½÷¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼±àÅÄºÌÇµ¡¢¤ª¤Ê¤«¥Á¥é¸«¤¨...¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¾å²¼¥³¡¼¥Ç¤Ë¡Ö¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Þ¤¹¡×
½÷»Ò¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î±àÅÄºÌÇµÁª¼ê¡Ê29¡Ë¤¬2025Ç¯5·î3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤Á¤é¤ê¤È¤Î¤¾¤¯Èþ¥Ü¥Ç¥£Á´³«¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖCK¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¡£¾Ð¡×
±àÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë5·î¤Ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À½é²Æ¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÆüÃæ¤Ï¤â¤¦½ë¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖCK¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¡£¾Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£È±¤ÎÌÓ¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¡¢²£¤ò¸þ¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤òÈäÏª¡£2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¡×¡ÖÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÊ¢¶Ú¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö´°àú¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤À¤¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£