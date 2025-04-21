おジャ魔女どれみ」と「サンリオキャラクターズ」が再びガシャポンでコラボ。第2弾となる今回は、おんぷちゃん、ハナちゃん、ももこちゃんがの3人が、あのサンリオキャラクターズと一緒にマスコットに!

【商品情報】

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#おジャ魔女どれみ×#サンリオキャラクターズ

スペシャルコラボマスコット2

(税込400円)



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おジャ魔女どれみ』と

サンリオキャラクターズの

コラボフィギュア第2弾が登場

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1弾と一緒に並べれば

おジャ魔女たちが大集合です

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#doremi25th #ガシャポン

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一部取扱い店舗の検索はこちら

https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769752841000

(@Gashapon_Bandaiより引用)

ガシャポンおジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ」スペシャルコラボマスコット第2弾

4月第3週より登場の「おジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ」スペシャルコラボマスコット第2弾、可愛すぎませんか⁉ 今回は「おんぷ×クロミ」「ハナ×コロコロクリリン」「ももこ×ポムポムプリン」の全6種。どのペアもしっくりくるコラボですね。





ガシャポンおジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ」スペシャルコラボマスコット第2弾

SNSでは、「かわいい…」「うわああああ!!推しであるコロコロクリリンとハナちゃんの組み合わせヤバすぎー!!」「魔女っ子プリンさん良き」「ポムとセットでコンプしたい、、、」と歓喜の声が。また、韓国やスペイン、アメリカなど海外ファンからも熱いラブコールが続々と寄せられています。

ちなみに、第1弾はこちら。

ガシャポンおジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ」スペシャルコラボマスコット第1弾

1回400円。第1弾・第2弾ともにコンプすれば、12体のかわいいマスコットを飾ることができちゃいます。どれが出るかは運次第ですが、これはぜひともコンプしたいですね!!

(C)東映アニメーション

(C)‘25 SANRIO CO., LTD.APPR.NO.L654633

【商品情報】／#おジャ魔女どれみ×#サンリオキャラクターズスペシャルコラボマスコット2（税込400円）＼『おジャ魔女どれみ』とサンリオキャラクターズのコラボフィギュア第2弾が登場🌟1弾と一緒に並べればおジャ魔女たちが大集合です🎵#doremi25th #ガシャポン… pic.twitter.com/rLHCCfi5Xu- 【公式】バンダイ ガシャポン (@Gashapon_Bandai) April 16, 2025