【ガシャポン】おジャ魔女どれみ×サンリオキャラのコラボマスコット第2弾 -「うわああああ!!推しの組み合わせヤバすぎー!!」「魔女っ子プリンさん良き」と話題
「おジャ魔女どれみ」と「サンリオキャラクターズ」が再びガシャポンでコラボ。第2弾となる今回は、おんぷちゃん、ハナちゃん、ももこちゃんがの3人が、あのサンリオキャラクターズと一緒にマスコットに!
【商品情報】
/
#おジャ魔女どれみ×#サンリオキャラクターズ
スペシャルコラボマスコット2
(税込400円)
＼
.
『おジャ魔女どれみ』と
サンリオキャラクターズの
コラボフィギュア第2弾が登場
.
1弾と一緒に並べれば
おジャ魔女たちが大集合です
.
#doremi25th #ガシャポン
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一部取扱い店舗の検索はこちら
https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769752841000
(@Gashapon_Bandaiより引用)
ガシャポン「おジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ」スペシャルコラボマスコット第2弾
4月第3週より登場の「おジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ」スペシャルコラボマスコット第2弾、可愛すぎませんか⁉ 今回は「おんぷ×クロミ」「ハナ×コロコロクリリン」「ももこ×ポムポムプリン」の全6種。どのペアもしっくりくるコラボですね。
ガシャポン「おジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ」スペシャルコラボマスコット第2弾
SNSでは、「かわいい…」「うわああああ!!推しであるコロコロクリリンとハナちゃんの組み合わせヤバすぎー!!」「魔女っ子プリンさん良き」「ポムとセットでコンプしたい、、、」と歓喜の声が。また、韓国やスペイン、アメリカなど海外ファンからも熱いラブコールが続々と寄せられています。
ちなみに、第1弾はこちら。
ガシャポン「おジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ」スペシャルコラボマスコット第1弾
1回400円。第1弾・第2弾ともにコンプすれば、12体のかわいいマスコットを飾ることができちゃいます。どれが出るかは運次第ですが、これはぜひともコンプしたいですね!!
(C)東映アニメーション
(C)‘25 SANRIO CO., LTD.APPR.NO.L654633
【商品情報】／#おジャ魔女どれみ×#サンリオキャラクターズスペシャルコラボマスコット2（税込400円）＼『おジャ魔女どれみ』とサンリオキャラクターズのコラボフィギュア第2弾が登場🌟1弾と一緒に並べればおジャ魔女たちが大集合です🎵#doremi25th #ガシャポン… pic.twitter.com/rLHCCfi5Xu- 【公式】バンダイ ガシャポン (@Gashapon_Bandai) April 16, 2025
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#おジャ魔女どれみ×#サンリオキャラクターズ
スペシャルコラボマスコット2
(税込400円)
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『おジャ魔女どれみ』と
サンリオキャラクターズの
コラボフィギュア第2弾が登場
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1弾と一緒に並べれば
おジャ魔女たちが大集合です
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#doremi25th #ガシャポン
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一部取扱い店舗の検索はこちら
(@Gashapon_Bandaiより引用)
ガシャポン「おジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ」スペシャルコラボマスコット第2弾
4月第3週より登場の「おジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ」スペシャルコラボマスコット第2弾、可愛すぎませんか⁉ 今回は「おんぷ×クロミ」「ハナ×コロコロクリリン」「ももこ×ポムポムプリン」の全6種。どのペアもしっくりくるコラボですね。
ガシャポン「おジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ」スペシャルコラボマスコット第2弾
SNSでは、「かわいい…」「うわああああ!!推しであるコロコロクリリンとハナちゃんの組み合わせヤバすぎー!!」「魔女っ子プリンさん良き」「ポムとセットでコンプしたい、、、」と歓喜の声が。また、韓国やスペイン、アメリカなど海外ファンからも熱いラブコールが続々と寄せられています。
ちなみに、第1弾はこちら。
ガシャポン「おジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ」スペシャルコラボマスコット第1弾
1回400円。第1弾・第2弾ともにコンプすれば、12体のかわいいマスコットを飾ることができちゃいます。どれが出るかは運次第ですが、これはぜひともコンプしたいですね!!
(C)東映アニメーション
(C)‘25 SANRIO CO., LTD.APPR.NO.L654633
【商品情報】／#おジャ魔女どれみ×#サンリオキャラクターズスペシャルコラボマスコット2（税込400円）＼『おジャ魔女どれみ』とサンリオキャラクターズのコラボフィギュア第2弾が登場🌟1弾と一緒に並べればおジャ魔女たちが大集合です🎵#doremi25th #ガシャポン… pic.twitter.com/rLHCCfi5Xu- 【公式】バンダイ ガシャポン (@Gashapon_Bandai) April 16, 2025