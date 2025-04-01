¡ÖÌ¤Ç¼ÎÁ¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ø1¤ò²¡¤»¡Ù¡×¤ÈÅÅÏÃ¢ª»ä¡Ö²¡¤»¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ËÇú¾Ð¡Öº¾µ½ÂÐºö¤È¤·¤ÆºÇ¶¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡
¥À¥¤¥ä¥ë¼°ÅÅÏÃ¤Î°Õ³°¤Ê·çÅÀ¤¬SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬ºÇ¶¯¤Îº¾µ½ÂÐºö¥¢¥¤¥Æ¥à¡©
¡Öº£¡¢NTT¤«¤é²È¤ÎÅÅÏÃ¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ì¤Ç¼ÎÁ¶â¤¬¤¢¤Ã¤ÆËÜÆüÃæ¤ËÅÅÏÃ¤ò»ß¤á¤ë¤«¤é¡Ø1¤ò²¡¤»¡Ù¤È¤¤¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡Ä¡Ä¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢1¤ò²ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í²¿¤âµ¯¤³¤é¤º¡Ä¡Ä¡×
¤È¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Â¼¤Þ¤µ¤æ¤¤µ¤ó¡Ê@tokyo26¡Ë¡£
¤½¤¦¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤¬¥À¥¤¥ä¥ë¤ò¥¸¡¼¥³¥¸¡¼¥³¤È²ó¤¹¥À¥¤¥ä¥ë¼°ÅÅÏÃ¤À¤È¡¢¥×¥Ã¥·¥å¼°ÅÅÏÃ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¡¼¥ó¿®¹æ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£º£²ó¤ÏNTT¤òñÙ¤Ã¤¿º¾µ½ÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤ÇÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¼°ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤ä¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ïª¸«¤·¤¿¡£
À¾Â¼¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤Î¸å¡¢¶È¼ÔÂ¦¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
À¾Â¼¡§È¿±þ¤ÏÆÃ¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¼°¤À¤È¥È¡¼¥óÈ¯¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Â¼¡§ËÜÅö¤Ë¥È¡¼¥óÈ¯¿®¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹õÅÅÏÃ¤Ï¤Û¤Ü¼õ¿®ÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õÅÅÏÃ¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æº¤¤ë¤³¤È¡¢ÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Â¼¡§¤¤¤¤¤Í¡ª¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡¡þ
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é
¡ÖNTT¤òñÙ¤ëº¾µ½¤Ç¤¹¤Ê¤¡ º£¡¢ÁíÌ³¾Ê¤òñÙ¤ê¡ØÄÌ¿®¤¬»ß¤Þ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤» PB¿®¹æ¤¬½Ð¤Ê¤¤¹õÅÅÏÃ¤Ï ¤³¤Î¼ê¤Îº¾µ½ÂÐºö¤È¤·¤ÆºÇ¶¯¤Ç¤¹¤Íw¡×
¡Ö¥À¥¤¥ä¥ë²óÀþ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥×¥Ã¥·¥å¥Û¥ó²óÀþ¤è¤ê¿ôÉ´±ß°Â¤«¤Ã¤¿µ²±¤¢¤ë¤Ê¡£ÄäÅÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÇÄê²óÀþ¡Ü¹õÅÅÏÃ¤ÆºÒ³²¤Î¤È¤¤Ë¤ÏºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¡×
¡Ö¥¦¥Á¤Î¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ô¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡ØÌµ¤¤¤ï¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥¥ì¤Æ¤¿¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏºÇ¶á¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¼°ÅÅÏÃ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¤Ê¤ªº£²ó¤ÎÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¶áÇ¯¡ØÃÏ¿Þ¤Ç¤á¤°¤ëÆüËÜ¤Î¸©¶120¡Ù¡Ê¥¤¥«¥í¥¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ªÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¾¤ÎÍ³Íè¤º¤«¤ó¡Ù¡Ê¤Û¤ë¤×½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÃÏÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëÃøºî¤òÂ¿¤¯È¯É½¡£¤¤¤º¤ì¤â»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë