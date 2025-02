『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3に『ストレンジャー・シングス』『レイ・ドノヴァン』キャストが参加

J・R・R・トールキンの長編小説「指輪物語」を実写化した大ヒット映画シリーズ『ロード・ オブ・ザ・リング』の前日譚となるスピンオフドラマ『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』。そのシーズン3はこの春から撮影が始まると先日報じられていたが、新たに二人のキャストが加わることが判明した。

新キャストに決まったのは、ジェイミー・キャンベル・バウアーとエディ・マーサン。ジェイミーは大ヒットドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のヴェクナ役で、エディは7シーズン続いた『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』のテリー・ドノヴァン役でドラマファンにはおなじみの存在だ。

ジェイミーはレギュラー、エディはゲストとしての参加となり、いずれも役柄は明かされていない。しかし、ジェイミーの役回りは少なくともヴィランではないのかもしれない。『ストレンジャー・シングス』で悪役のヴェクナを演じたことにより心身ともに疲弊したという彼は、「もうしばらく悪役は演じないと思う」と先日漏らしたばかりなのだ。米Deadlineによれば、ジェイミーの役柄はハンサムで高貴な生まれの騎士であり、ガラドリエルの新たな恋のお相手の可能性もあるとのこと。二人がどんな役に起用されたのか、続報を楽しみに待ちたい。

シーズン3の監督には、過去シーズンで合計7話を担当したシャーロット・ブランドストロム(『SHOGUN 将軍』)と同3話担当のサナー・ハムリ(『ホイール・オブ・タイム』)が続投するほか、新たにステファン・シュウォーツ(『ザ・ボーイズ』)が加わることがすでに決まっている。ショーランナー・製作総指揮は引き続きJ・D・ペインとパトリック・マッケイが担う。

現在製作準備中のシーズン3は今春、英国のシェパートン・スタジオにて撮影を開始する。

『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』シーズン1〜2はAmazon Prime Video(アマゾンプライム)にて配信中。(海外ドラマNAVI)

