3Éô»þÂå¤Ë¥Û¥Æ¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤Î¶ìÏ«¿Í¡ÄJ1¤Ç·è¤á¤¿¡È¥¥ã¥Î¥óË¤¡É¤Ë¾×·â¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¤¹¤²¡¼¡×¡Ú24Ç¯¸·Áª¡Û
¿·³ãFWÃ«¸ý³¤ÅÍ¤¬·è¤á¤¿°ì·â¤ËÃíÌÜ
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÎFW±§º´Èþµ®»Ë¤¬ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚÀï¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤¬¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆÀÅÀ°Ê³°¤Ë¤â´ÑµÒ¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê¥´¡¼¥ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î¾×·â¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÎFWÃ«¸ý³¤ÅÍ¤¬·è¤á¤¿20mÄ¶¤¨¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¡£
¡¡Ã«¸ý¤Î±¦Â¤¬²Ð¤òÊ®¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤ÎJ1³«ËëÀï¤Ç¤â¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤é³«ËëÀï¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿Ã«¸ý¤Ï¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËMFµÜËÜ±Ñ¼£¤«¤é¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¡ÊPA¡Ë¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÉâ¤µå¤ò¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¡¢¿·³ã¤Î¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ã«¸ý¤Î2Ç¯Ï¢Â³³«Ëë¥´¡¼¥ë¤ÇÀª¤¤¤Å¤¤¤¿¿·³ã¤Ï¡¢¸åÈ¾9Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤Æ2-1¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¤¹¤²¡¼¤Ê¡Ä¡×¡ÖºÇ¹â¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥´¡¼¥ë¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤ËJ3¤Î¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤ÇJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ã«¸ý¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ÇJ3ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢2021Ç¯¤ËÅö»þJ2¤Î¿·³ã¤Ë°ÜÀÒ¤·¤ÆJ2Í¥¾¡¡õJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£J1¤Ç¤Î1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°Àï21»î¹ç3ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°Àï34»î¹ç10ÆÀÅÀ¤È2·å¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¡£ÀË¤·¤¯¤â½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤â·è¾¡¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¤Ë¤³¤½Áª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï2¡¦3·î¤Î·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤«¤é¡ÖÆüËÜ³¤¥¥ã¥Î¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã«¸ý¡£¥ª¥Õ¤Î¤¿¤Ó¤Ë°ÜÀÒ¤Î±½¤â½Ð¤ë¤¬¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢J1¤Ç2·åÆÀÅÀ¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Îµî½¢¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë