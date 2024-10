50¼ïÎà°Ê¾å¤Î²°Âæ¥°¥ë¥á¤äÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡ªÆ»ÆÜËÙ ²°ÂæÂ¼ º×

大阪なんばの道頓堀に、日本の祭りをテーマにした新感覚の飲食施設 道頓堀 屋台村 祭が2024年10月23日(水)にオープンします。

50種類以上の屋台グルメや、日本の伝統芸能パフォーマンスを楽しむことができる、新たなランドマークです。

道頓堀 屋台村 祭

オープン日 : 2024年10月23日

場所 : 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-7

入場料 : 無料

提供メニュー料金: 400円〜3,800円(税込)

営業時間 : 16:00〜23:30

定休日 : 年中無休

電話番号 : 06-6599-9147

メールアドレス : info@osaka-yataimura.com

Webサイト : https://osaka-yataimura.com/

【注目ポイント】

・アクセス:大阪なんばの道頓堀の中心、グリコサインのある戎橋から100m。

大きな提灯が目印です。

・グルメ :日本各地の焼き鳥や海鮮などの名物料理が勢揃い、お酒も充実。

多彩な屋台グルメを堪能できます。

・イベント:日本の伝統パフォーマンスイベントを定期的に開催予定。

いつ訪れても新しいお祭り体験を楽しめます。

【道頓堀 屋台村 祭の3つの魅力】

●50種類以上の屋台グルメ:焼きそばやフライドポテトなどお馴染みのメニューから、ロブスターや焼牡蠣といった贅沢な海鮮料理などバラエティ豊かな屋台グルメが勢揃い。

祭りの定番・りんご飴など屋台スイーツを家族や友人とシェアして楽しむのもおすすめです。

●年中無休で日本の祭りを体験できる:スタッフは祭りらしい「はっぴ」を着用し、365日、祭りの踊りや音楽で賑わいを演出します。

グルメの他に、和太鼓や射的、くじ引きなどの体験型スペースも用意されています。

●写真映えな空間:たくさんの提灯やのれんが彩る屋台では、写真映えするスポットがあり、ご家族やご友人たちと思い出の写真を残せます。

【祭りの音色と屋台の賑わいで365日祭を楽しむ】

かつて「天下の台所」と称された大阪なんばで、ニッポンの食文化体験をお届けします。

焼き鳥、天ぷら、海鮮焼、ブランド牛などの屋台が10店舗、ビールや日本酒などのお酒も充実しており、料理と一緒に楽しむことで特別な時間を過ごせます。

海外のお客様も快適に楽しめるように、多言語対応のメニューやフリーWi-Fi環境などが整っています。

また、近隣施設「KAWAII OSAKA」で着物や浴衣をレンタルすれば、なんば・道頓堀周辺の観光と共に、屋台村でのグルメ体験といった日本の伝統文化をより楽しめます。

【オープニングイベント】

オープニングセレモニーや各種イベントを実施します!

日程:2024年10月23日(水)16時〜

●大阪府議会議員、各テナントの代表者が出席。

●オープン日より4日間「阿波踊り」のパフォーマンスやお酒の無料配布(なくなり次第終了)を予定しています。

日程:10月23日、24日、26日、27日

時間:(1)18時半〜 (2)20時〜 ※パフォーマンスは約15分を予定

