パリス・ヒルトンが、自らデザインしたホテル「ビバリー・ヒルトン」のスイートルームを披露した。このスイートルームは、パリスの最新アルバムのリリースを記念して期間限定でオープンする。ピンクを基調とした内装や豪華な調度品が置かれるなど、パリスらしさが随所に感じられる空間となっている。ファンからは「最高にアイコニック!」「すぐに予約したい」などといったコメントが寄せられた。

パリス・ヒルトンは24日(以下、現地時間)、自身のInstagramで動画を公開し、米ロサンゼルスのビバリーヒルズにあるホテル「ビバリー・ヒルトン」の新たなスイートルームを紹介した。2つのスイートルームは、今月6日にリリースされたパリスのセカンドアルバム『Infinite Icon』を記念し、彼女自身がデザインしたものだ。2006年のデビュー作『Paris』に続く最新作は、豪出身のシンガーソングライター、シーアがプロデュースを担当した。パリスをテーマにしたスイートルーム「Stay Like an Infinite Icon」は、ピンクを基調とし、壁にはパリスの大きな写真が飾られている。映像が始まると、煌びやかなピンクのパンツスーツを着たパリスが、ピンクに彩られた部屋に置かれた白いソファに座り、次のように語りかける。「愛するみなさん。私みたいな存在でいたいと思ったことはある? 今ならできるわよ。なぜなら『Infinite Icon』を記念して、ビバリー・ヒルトンで唯一無二のスイートをデザインしたからよ。」パリスは声明も発表しており、「最新アルバムを祝うため、ヒルトンと提携し、アイコニックで唯一無二のスイートのデザインを手伝うのは、本当に素晴らしい経験でした」と述べ、こう続けた。「客室は、華やかさと楽しさ、そしてピンクの要素で満たされています。ファンのみなさんが、私のニューアルバムのエネルギーと雰囲気を本当に特別な意味で体験しながら、最高のひとときを楽しむための完璧な空間です。」「ビバリー・ヒルトンのような伝統あるホテルで、このコラボレーションを実現できることに興奮しています。私のファンのみなさんが『Infinite Icon』のように輝き、宿泊していただけるのが待ちきれません。」ヒルトンホテルは、パリスの曾祖父コンラッド・ヒルトン氏が1919年に創業した世界的に有名なホテルチェーンの一つだ。ビバリー・ヒルトンは、ヒルトン・ホテルズ・コーポレーションが1955年に開業した。パリスをテーマにしたスイートルームは、豪華なリビングルームとベッドルーム、巨大なバスルームに加え、ロサンゼルスの街を一望できるプライベートテラスを備えている。ホテルの公式サイトによると、客室には豪華な調度品やパリスのライフスタイルを象徴するアイテムが取り入れられており、彼女の個性を感じられる空間となっている。また、厳選されたウェルカムアメニティや、客室内でのハッピーアワー、3名までの朝食も用意される。宿泊可能期間は10月4日から11月1日までで、宿泊料金は1泊1,111ドル(約15万8,800円)だ。パリスの動画を見たファンは感激したようで、このようなコメントが寄せられた。「オーマイガー。最高にアイコニック!」「今すぐ予約したい! ホテルに到着したら廊下で『最高!』と叫ぶつもりよ。」「パリスがヒルトンというブランドを受け入れ、それを子ども達に受け継がせようとしている。その姿勢が素敵だわ。」画像は『Paris Hilton Instagram「I took my new handbags on a tour of NYC while celebrating the launch of #InfiniteIcon!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)