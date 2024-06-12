¡Ú¥«¥Õ¥§Ž¥¥ÉŽ¥¥¯¥ê¥¨¡Û½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥éー¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¿·ÅÐ¾ì♡
Á´¹ñ¤ÎŽ¢¥«¥Õ¥§Ž¥¥ÉŽ¥¥¯¥ê¥¨Ž£¤Ë¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥´ー¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥ì¥â¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢½ë¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥éー¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥¹¥¤ー¥Ä3ÉÊ¤ò¡¢2024Ç¯6·î19Æü(¿å)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¥Þ¥ó¥´ー¤Î¥¹¥àー¥¸ー¤ä¥ì¥â¥ó¥ì¥¢¥Áー¥º¥±ー¥¤Ê¤É¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥éー¤Î¥É¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥«¥Õ¥§Ž¥¥ÉŽ¥¥¯¥ê¥¨¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åーŽ¢¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¥Þ¥ó¥´ー&¥ª¥ì¥ó¥¸¥¹¥àー¥¸ー~Æ¦ÆýÆþ¤ê~Ž£¡¢Ž¢¥ì¥â¥ó¥¹¥«¥Ã¥·¥å~¤Ï¤Á¤ß¤ÄÆþ¤ê~Ž£¤È¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¥á¥Ë¥åーŽ¢¥ì¥â¥ó¥ì¥¢¥Áー¥º¥±ー¥Ž£¤¬¿·ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¥Þ¥ó¥´ー&¥ª¥ì¥ó¥¸¥¹¥àー¥¸ー~Æ¦ÆýÆþ¤ê~
²Á³Ê:550±ß(ÀÇ¹þ)~
¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¥Þ¥ó¥´ー²Ì½Á¤Ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥èー¥°¥ë¥È¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥àー¥¸ー¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¤ÈÆ¦Æý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò10g¤âÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥â¥ó¥¹¥«¥Ã¥·¥å~¤Ï¤Á¤ß¤ÄÆþ¤ê~
²Á³Ê:530±ß(ÀÇ¹þ)~
¥ì¥â¥ó¥Ôー¥ë¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡¢Âç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥ì¥â¥ó¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥â¥í¥¾¥Õ¡Û²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê²Ì¼Â´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëŽ¢Ç»¤â¤â¤Î¥×¥ê¥óŽ£¤¬¿·ÅÐ¾ì♡
¡Ú¥«¥Õ¥§Ž¥¥ÉŽ¥¥¯¥ê¥¨¡Û¥Õー¥ÉŽ¥¥¹¥¤ー¥Ä¥á¥Ë¥åー
¥ì¥â¥ó¥ì¥¢¥Áー¥º¥±ー¥
²Á³Ê:490±ß(ÀÇ¹þ)
¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¤È¥ì¥¢¥Áー¥º¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥ì¥¢¥Áー¥º¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¥Á¥¥ó¥µ¥ó¥É~À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥¿¥ë~
²Á³Ê:280±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ô¥ê¥Ã¤È¹õ¸ÕÜ¥¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¥Á¥¥ó¤ËÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¤ÈÂçÍÕ¥½ー¥¹¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Ú¥ó¥Í
²Á³Ê:830±ß(ÀÇ¹þ)~
ÂçÍÕ¥½ー¥¹¤ò¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥â¥¶¥ì¥é¥Áー¥º¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¥Þ¥È¤Ë¥ì¥â¥ó¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥Ú¥ó¥Í¡£
²Æ¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¥á¥Ë¥åー
º£²ó¤ÏŽ¢¥«¥Õ¥§Ž¥¥ÉŽ¥¥¯¥ê¥¨Ž£¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥éー¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ë¤¤²Æ¤Îµ¨Àá¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥éー¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¼¤¤¤¿¤¯¤ËÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤~¢ö