相手の気を引くためにファッションや美容などに磨きをかける人もいるが、オーストラリアのある女性による“恋愛メソッド”がSNSで話題となっている。女性によると、この方法で「相手があなたのことを忘れられなくなる」というのだが…。豪ニュースメディア『News.com.au』などが伝えている。オーストラリア在住のTikTokアカウント名「Pheveya」(以下、フェヴェヤさん)が、3月24日に動画を投稿したところ注目を集めた。現在20歳の彼女は、男性とのデート中にあることをして交際に至ったそうだ。彼女はその方法を「カブドール・メソッド(Cavoodle method)」と呼んでおり、これで「人生が大きく変わった」と説明している。

カブドールとは、オーストラリアで最も人気のある犬種で、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルとプードルのミックスだが、フェヴェヤさんはこの小さくてぬいぐるみのような犬が大好きという。そのためお目当ての男性とのデート中、無意識にカブドールのことばかり話していたようだ。彼女は動画の中でこのように話している。「私ったらカブドールが本当に大好きで、無意識のうちに彼にカブドールのことばかり話していたの。そうしたら彼は、カブドールを目にするたびに私のことを思い出すようになったようなの。」フェヴェヤさんによるとその後、相手の男性はカブドールの可愛い動画を彼女に送ってきたり、カブドール関連のSNSをシェアしてくれたりするようになったという。そして2人は正式に交際することになったが、フェヴェヤさんが「なぜ私と交際することにしたの?」と尋ねたところ、彼は次のように答えたそうだ。「どこかに出かけるとカブドールがいて、そのたびに君のことを思い出すようになって。だから僕は、いつも君のことばかり考えるようになったんだ。」つまり、フェヴェヤさんがカブドールのことばかり話していたことで、相手の男性は頭の中でカブドールとフェヴェヤさんを結びつけるようになったというのだ。残念ながらフェヴェヤさんはその男性と別れてしまったが、彼について「別れた後もカブドールを見るたびに私のことを思い出すだろう」と語っている。またフェヴェヤさんは、友人がラーメンで同じ方法を試みて、現在お目当ての男性と順調な関係を築いているとも明かしている。そんなフェヴェヤさんの動画には、このような声が寄せられている。「私とママはバンド"Gnome"が大好きなの。それで驚くことに、彼のママも"Gnome"に夢中なの。だから彼は私のことが頭から離れないはず。」「私はすでにテイラー・スウィフトでこの方法をやっているわよ。何人かのクラスメイトは彼女の曲を聴くと、私にテイラー・スウィフトに関連したものを送ってくれるの。」「私も同じようなことがあったわ。誰かと話している時に、なぜかトーストについて夢中になって語ってしまったの。そうしたらその相手から『トーストを食べたり目にするたびにあなたのことを思い出しちゃうんだよ』って言われたのよね。」フェヴェヤさんと同じ行動を無意識にとっていた人もいて、この方法で上手くいったという声も見られた。フェヴェヤさんは、初めてデートする相手や気になる相手と初めて会話する際に「自分が夢中になっていることを頻繁に話題にして」とアドバイスしている。さらに、同じ年頃の女性たちに向けて「この方法を好きな男の子に使えば、彼はあなたのことがずっと頭から離れられなくなるでしょう」とも語っており、カブドール・メソッドの効果にかなりの自信を持っているようだ。