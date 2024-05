マクドナルドは、「大人が恋するてりやき」と題し、朝から晩まで一日中てりやきを楽しめる全7種類のメニューを期間限定で展開!

バーガー3種に、夜マック限定の「ごはんてりやき」と「ごはんてりやきチキンフィレオ」、朝マック、さらに「シャカシャカポテト」などがラインナップされています☆

マクドナルド「大人が恋するてりやき」

販売期間:2024年5月29日(水)〜6月下旬(予定)

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗は除く)

ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめ、食べ応えとコクのある味わいが楽しめる「てりやきマックバーガー」は、初の日本オリジナルのレギュラーメニュー。

1989年の発売以来、多くのお客様に愛され続けているロングセラーメニューです。

この味わいが朝から晩まで一日中“てりやき”が楽しめる期間限定メニューが登場!

香ばし醤油マヨたまごてりやき

価格:単品 470円〜

てりやきマックバーガー」に香ばし醤油マヨとたまごを組み合わせた、濃厚でボリューミーな一品。

ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、ガーリックやオニオンのコクと香ばしく炭火で炙ったような醤油の香りがたまらない醤油マヨと、ぷるぷるのたまごを合わせています。

旨辛チーズてりやき

価格:単品 470円〜

「てりやきマックバーガー」にトマトハラペーニョフィリングとチェダーチーズを組み合わせた旨辛な一品。

トマトペーストのフライドガーリックの旨みや、ハラペーニョピクルスの爽やかな辛さが後引くおいしさです。

コクのあるチェダーチーズとの調和が楽しめます。

※辛味が苦手な方はご注意ください。

ガーリックバターてりやきチキン

価格:単品 470円〜

「てりやきチキンフィレオ」にガーリックバタータルタルを組み合わせた、やみつきになる味わいの一品。

サクサク衣でボリュームたっぷりのチキンパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げたてりやきチキンに、ガーリックとバターのコク、隠し味に醤油を効かせた濃厚でやみつきな味わいのタルタルソースを合わせています。

ごはんてりやき

価格:単品 450円〜

※夕方5時から販売

大好評の「ごはんてりやき」が2024年も期間限定で登場!

旨みに富んだポークパティに、しょうが風味の甘辛いてりやきソースをからめ、シャキシャキのレタスとスイートレモンソースを加えた「てりやきマックバーガー」を、100%新潟県産コシヒカリを使用した特製ごはんバンズでサンドしました。

ふっくら炊き上げた香ばしい醤油風味のごはんと、「てりやきマックバーガー」の味わいが絶妙にマッチした、王道の組み合わせを堪能できます。

ごはんてりやきチキンフィレオ

価格:単品 470円〜

※夕方5時から販売

夜マックに、「ごはんてりやきチキンフィレオ」が新登場!

「てりやきチキンフィレオ」を、100%新潟県産コシヒカリを使用した特製ごはんバンズでサンド。

ふっくら炊き上げた香ばしい醤油風味のごはんと、「てりやきチキンフィレオ」の味わいが絶妙にマッチした、食べ応え抜群な組み合わせです。

<朝マック>てりやきマフィン

価格:単品 340円〜

「てりやきマックバーガー」の味を朝にも楽しめる、「てりやきマフィン」が期間限定で登場。

ジューシー&スパイシーなソーセージパティに甘辛いてりやきソースをからめ、工場から店舗まで低温管理されたシャキシャキのレタス、スイートレモンソースをイングリッシュマフィンでサンドした、朝にぴったりの一品です。

シャカシャカポテトてりやき味

価格:ポテト単品+40円〜

「マックフライポテト」をいつもと違う味で楽しめる「シャカシャカポテトてりやき味」が期間限定で新登場。

醤油の香ばしい香り、玉ねぎの甘さとコク、生姜の香りがやみつきになる甘旨な王道のてりやき味です。

味噌を隠し味として足すことで深みを出したこだわりの味わいで、マックフライポテトの新しい魅力を発見できます。

大人の味わいに仕上げた“てりやき”全7種が期間限定で登場!

マクドナルド「大人が恋するてりやき」の紹介でした。

