º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡¡³ØÈñÌÈ½ü¤Î¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëàÊÉá¡ÖÊÙ¶¯¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê£±£¸¡á²Ö´¬Åì£³Ç¯¡Ë¤¬Ä©¤à¡¢Ìîµå°Ê³°¤ÎàÊÉá¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Âç³Ø¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¨¥¹¥«¡¼´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡ÖÈà¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥ë¥¹¥«¥é¡¼¥·¥Ã¥×¡Ê³ØÈñÁ´³ÛÌÈ½ü¡Ë¤Ê¤Î¤Ç³ØÈñ¡¢ÎÀÈñ¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡££±£°£°¡óÂç³Ø¤¬ÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÊÆ¹ñ³°¤ÎÎ±³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ëÇ¯´ÖÌó£µËü£¸£°£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£¸£·£°Ëü±ß¡Ë¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Ë²Ã¤¨¤Æ½»µïÈñ¡¢¿©Èñ¤Ê¤É¤¬¾©³Ø¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÈ½ü¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÂÔ¶ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¹¥«¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£±Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á´ÊÆÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤ÆÈà¤È°ì½ï¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£Èà¤ÎÂÇÎÏ¡¢Ìîµå¥»¥ó¥¹¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÃæ¼´¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤ÎÆþÉô¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÎÀµ¼°¤ÊÆþ³Ø¤Ï£¹·î¤«¤é¤Ç¡¢º£¸å¤Ï£´·î¤«¤éÂç³Ø¤Î¥×¥ì¥¯¥é¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢£¶·î¸åÈ¾¤«¤é£¹·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç°ÛÎã¤º¤¯¤á¤Î¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂçÆþ³Ø¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤ÊÉ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎºÇ¹â³ØÉÜ¤Ë¤ª¤±¤ëàÊÙ³Ø¤ÎÊÉá¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¼«¿È¤¬º£²ó¤ÎÊÆÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò¡ÖÌîµå¤À¤±¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìîµå¤â¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Ìîµå¤ÎÁ°¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤³ØÀ¸¤ÎËÜÊ¬¤Ç¤¢¤ëÊÙ³Ø¤À¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÎòÂå£±°Ì¤È¤Ê¤ë£·£¶£²ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º»á¡Ê£µ£¹¡Ë¤Î½Ð¿È¹»¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ê¥¾¥Ê½£Î©Âç¤ËÎ±³Ø·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¾Ä³°Ã´Åö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤Î£±Æü¤ÎÊ¿¶Ñ³Ø½¬»þ´Ö¤Ï¡¢¤ª¤è¤½£±£±»þ´Ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë»þ´Ö¤¬£³»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥Õ¥ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬±Ñ¸ì¤ò¡ØÊ¹¤¯ÎÏ¡Ù¤È¡ØÏÃ¤¹ÎÏ¡Ù¡£¤³¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ï¼Â¤Ï£±£±»þ´Ö¤Î¤¦¤Á£³Ê¬¤Î£±¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡
¡¡¤½¤·¤Æ»Ä¤ê¤Î£³Ê¬¤Î£²¤Î»þ´Ö¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤ÇÍý²ò¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä»×¤¤¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ëÎÏ¡£±ÑÊ¸¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÎÏ¤È½ñ¤¯ÎÏ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¡×¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËèÆüËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î²ÝÂê¤ò²Ý¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬À®ÀÓ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¤È¤¤¤¦À¾¤ÎÄ¶Ì¾Ìç¤Ç³Ø¤Öº´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥×¥ì¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥«¥ì¥Ã¥¸¥¹¥¥ë¤Ç¤¢¤ë¹ÖµÁ¤Î¼õ¤±Êý¤ä¡¢²ÝÂê¤ÎÄó½ÐÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ìîµå¤ÎÆÃÂÔÀ¸¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤ÎÊÙ¶¯¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¾Ä³°Ã´Åö¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤ÇàË»»¦á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢Á´¤Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¾å¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£