【マーリンズ8巡目指名の現実と今後】【もっと読む】佐々木麟太郎を待ち受ける「8巡目指名」の地獄これが他球団の、しかも1位指名でなければ迷うこともないのだろうが……。昨秋ドラフトで佐々木麟太郎を1位指名したソフトバンク。城島健司CBOは今春キャンプでの日刊ゲンダイDのインタビューに、「（メジャーは）下位指名だと、上がれないとは言わないけど、チャンスは少ない。米国ははっきりしていますから」と話していた。