·»ÄïÁ´°÷¤¬É¹²Ï´üÀ¤Âå¡¡¿Æ¤Î²ð¸î¡¢Áò¼°¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÔ°Â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÃËÀ
50ºÐ¶á¤¯¤Ê¤ë¤ÈÃ¯¤â¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ï·¤¤¤Æ¤æ¤¯¿Æ¤Î¤³¤È¤À¡£¤â¤·¤âÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¿Æ¤¬Í×²ð¸î¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤â¤ª¶â¤âÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁò¼°¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Ê¿¶ÑÈñÍÑ¤Ï200Ëü±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£Î¾¿ÆÊ»¤»¤Æ400Ëü±ß¡£¤¤¤Þ¡¢50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ë¡¢¤ª¤¤¤½¤ì¤È½Ð¤»¤ë¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÔÆâºß½»¤Î40ÂåÃËÀ¤Ï¡¢¾ï¤ËÉÔ°Â¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤Ë¤·¤í·»ÄïÁ´°÷¡¢½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¹ÃæÌ³¡Ë
¼«Ê¬¤À¤±¾®»ÔÌ±Åª¤Ê¿ÍÀ¸¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬\
ÃæÉôÃÏÊý½Ð¿È¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¸½ºß48ºÐ¡£»°¿Í·»Äï¤Î¼¡ÃË¤Ç¡¢·»¤Ï51ºÐ¡¢Ëå¤Ï46ºÐ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·»ÄïÂ·¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÉÔ¶·¤ËÆÍÆþ¤·¤¿»þ´ü¤ËÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¡¢Â´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤â¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¥ä¥Ä¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Þ¤À¡ÖÆüËÜ¤¬¿êÂà¤¹¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÅÔÆâ¤ÎÃæ·øÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¡¢Ç®¿´¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç¤·¤Æ¥Ç¥¤Î¤è¤¤¤Û¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜµ¤¤Ç½¢¿¦³èÆ°¤·¤Ê¤¤¤È½¢¿¦¤Ç¤¤Ê¤¤´íµ¡´¶¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤É¤¦¤Ë¤«¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ò°·¤¦Âç¼ê´ë¶È¤Î¡Ö»Ò²ñ¼Ò¡×¤ËÆâÄê¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆóÅÙÅ¾¿¦¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ò°·¤¦²ñ¼Ò¤Î´ÉÍý¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¯¼ý¤Ï600Ëü±ßÄøÅÙ¡£¤É¤¦¤Ë¤«·ëº§¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤â½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤ÇÉ¬»à¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢·»¤ÈËå¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£Æó¿Í¤Ï¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤ËÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Î¤Þ¤Þ¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö·»¤ÏÀ®ÀÓ¤â¤è¤¯ÅÔÆâ¤ÎÍÌ¾Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç³Ø±¡¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¤¤¦¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤ºËÝÌõ²ñ¼Ò¤ä¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÅÀ¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þµë¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¼«Ëý¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È·ÀÌó¼Ò°÷¤Î¤Þ¤Þ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÈ¿È¤Ç¤¹¡×
¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ëå¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÍÀ¸¤Ï¸·¤·¤¤¡£
¡ÖÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤ÆÂç³Ø¤âÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼Â²È¤ËÏ¢¤ìÌá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬ºîÉÊ¤¬¤É¤³¤«¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î¿©ÉÊÇä¤ê¾ì¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¿Æ¤«¤é¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
°ÊÁ°¤Ï¡¢¤µ¤Û¤É¿¼¹ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤À¤¬5Ç¯Á°¤ËÉã¿Æ¤¬´â¤Î¼ê½Ñ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉã¿Æ¤Ï¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÀÖ»ú¤¬Â³¤½ý¸ý¤Î¾®¤µ¤Ê¤¦¤Á¤ËÀº»»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤Ï»ý¤Á²È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÄñÅö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÇ¯¶â¤ÇºÙ¡¹¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Áò¼°¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÃ¯¤¬»ÙÊ§¤¦¤ó¤À¤È¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤¦¤Á¤Ë´óÀ¸¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
ÃËÀ¤ÎºÊ¤âÀµ¼Ò°÷¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÇ¯¼ý¤Ï600Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¡£É×ÉØÊ»¤»¤ì¤Ð1200Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¸³è¤Ï·è¤·¤Æ³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö8Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥í¡¼¥ó¤ò»ÙÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÈÉ¬»à¤ÇÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾®¸¯¤¤¤Ï·î¤Ë3Ëü±ß¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢²ð¸îÈñÍÑ¤äÁò¼°Âå¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢²æ¤¬²È¤Î²È·×¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
ÃËÀ¤ÎºÊ¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢·»¤ÈËå¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬¤«¤Ê¤ê¿Éíå¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´°Á´¤Ë¿Í´Ö°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ÊÁ°¡¢ºÊ¤«¤é¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤¦¤Á¤Ë´óÀ¸¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬»à¤ó¤À¸å¤Ë¡¢¤¢¤¤¤Ä¤é¤¬¸ÉÆÈ»à¤Ç¤â¤·¤¿¤é¤É¤ì¤À¤±ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×
ÃËÀ¤Ï¡¢¤»¤á¤Æ»Ò¶¡¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢·»Äï¤Î±ï¤òÀÚ¤ëÊýË¡¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£