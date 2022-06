「Googleといえば流出」と言われることは、発売前の「pixel 7」プロトタイプがなぜかeBayに出品されていたり、かと思えば「Pixel 7 Pro」をそれとは知らずに3週間も知らずに使っていた人がいたりで、改めて証明されている感があります。

それに続いて、今度は発売前の「Pixel 6a」がネットで売りに出されているとの目撃情報がありました。

これはTwitterユーザーのNils Ahrensmeier氏が、マレーシアのFacebookマーケットプレイス(日本からはアクセス不可)での販売リストを発見したと報告しているもの。TikTokにPixel 6aの開封動画を投稿したのと同一人物らしく、ユーザー名まで一致しています。現地での価格は2200〜2300RM(リンギット)、日本円にして6万5000円前後といったところです。

Well, can't offer you a Pixel 7 Prototype, but how about a retail Pixel 6a, selling on Facebook Marketplace?

(looks like the same guy who put the Video on TikTok, btw)https://t.co/U7xAIYDJb2 https://t.co/rGmW32hQm1 pic.twitter.com/CNEj3XotnD

— Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) June 4, 2022