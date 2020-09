チンパンジーの次に賢いと言われているイルカ。

フグの毒を摂取することで、麻薬のようにハイな状態になることを楽しむそうです。

Dophins using pufferfish toxins to get high



なんとフグを突っついて、毒を出させ、それを摂取することでトランス状態に。

フグにとってはいい迷惑ですが、なるほどこれがイルカ流の危険ドラッグ遊びなのでしょう。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●むぎゅーと押されて、フグはうれしそうには見えない。



↑イルカは承諾を得たわけではないからな。



↑ᗒ(•̀o•́)ᗕ



↑イルカは他の魚の死骸を時々レイプするので、海の麻薬をしていても驚きではないな。



●イルカは仲間内でフグを優しく20〜30分もパスしあって遊んでいるところを撮影されている。自分たちが捕まえた魚はすぐに引き裂くので扱いが違う。



↑なぜ動画をいっしょに出さないんだ。見つけたよ。

Dolphins on Drugs - Pass the Puffer! - YouTube



↑イルカは本当に地球上でもっとも知性のある種だね。



●フグ「落ち着け」

イルカ「満足したら言う」



●フグは不服そう。



●イルカがトリップするためにこれをしていると、どうやって科学者はわかったんだ?



↑動物が食べる理由がないときに、知覚を歪ませる物質を摂取することは驚くほど一般的である。



●「まてよ、オレらもフグでハイになるのは可能なのか?」

by ハイスクール時代に麻薬に手を出していた友人たち全員。



↑オレらはフグで死ぬんだよ。



●彼らはそれを共有するためにパスし合うんだ。



●フグの顔が全てを物語っていないか?



●イルカの表情は1日中スマイルだ。みんなそれがなぜだと思っていたんだ?



イルカも摂取量が多すぎると危険だそうですが、少量だと麻薬と同じ高揚感を得られるとのことです。

依存症に苦しむイルカもいるのか気になるところです。。