米女子ゴルフツアーの『全英女子オープン（7月30日〜8月2日）』で優勝し、海外メジャー初制覇を果たした桑木志帆（23、大和ハウス工業）が5日、日本記者クラブで会見を開いた。全英女子オープンで優勝した渋野日向子（27、サントリー）、山下美夢有（25、花王）に続いて女子プロゴルファー3人目となる日本記者クラブでの会見に「建物から重厚感があってすごい緊張します」と少し固い表情で答えた。【写真で見る】桑木志帆、選んだ