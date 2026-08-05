アメリカの人気ハンバーガーチェーン「イン・アンド・アウト・バーガー」の店舗近くで、銃撃事件が発生した。【映像】容疑者が店舗付近で発砲する瞬間（実際の様子）「何が起きたの？みんなイン・アンド・アウトから逃げてくる」（撮影者の女性）「銃撃！」（男性）付近を走行中の車から撮影された映像には、子どもの手を引き逃げる人の姿や混乱する周辺の様子が映っている。AP通信によると従業員1人を含む3人が死亡し、7人