ＮＨＫは５日、東京・渋谷の同局で、業務に関連してＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）になった職員についてリスク対応や人事面での対応が不十分であったことを明かし、記者会見を行った。同局によると、昨年４月に当該職員から「番組出演者からの性被害により体調を崩して休職し、フラッシュバックなどもあるため、所属部局以外での復職等を希望したが聞き入れられなかった」と、理由を確認する申し入れが労働組合を通じてあ