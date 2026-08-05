「僕たちが、嵐でした。いや、僕たちは……嵐です!!」【写真】ひげにタトゥーまで！大野智が公開した“ありのまま”の姿5月31日、嵐のラストツアー『We are ARASHI』最終公演が行われた。「まさに国民的アイドルグループとなった嵐の最後となるライブには、少しでも長く一緒に彼らと同じ空間で過ごしたいと、多くのファンが詰めかけました。3月13日の札幌公演から始まったツアーは、総勢で約49万人を動員し、5月31日の東京ドーム