錦鯉の長谷川雅紀（55）が5日、インスタグラムに目を見開いた顔面のアップ写真を投稿した。「#VIVANT #日曜劇場#日劇デビュー#役者まさのり#警察官」とハッシュタグをつけ、TBS系日曜劇場「VIVANT」（日曜午後9時）への出演を報告した。同系で7月24日に放送された「知識の扉よ開け！ドア×ドアクエスト」（金曜午後8時55分）で、長谷川がエキストラとして出演した様子を放送しており、コメント欄には「笑って下さい。怖い