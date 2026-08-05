第6回WBCでの途中離脱が“炎上”の背景かドジャースのタリク・スクーバル投手が3日（日本時間4日）、カブス戦前に取材に応じた。自身の補強への批判に対し「同情しない」と反論した一報は、日米のファンの間で議論を呼んでいる。過去の経緯から反発する米国ファンと、発言を支持する日本ファンの間で大きな温度差があるようだ。2年連続でサイ・ヤング賞に輝くスクーバルを巡っては、ドジャースのほかヤンキースやブルワーズな