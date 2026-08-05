６月から７月にかけて開催された北中米Ｗ杯で６大会連続ゴールを決めたポルトガル代表のＣ・ロナウドが４日（日本時間５日）、自身のインスタグラムに新規投稿。ガレージの様子を公開し、ファンは騒然となった。「私のおもちゃたち」と記して公開したガレージにはフェラーリなど高級車がズラリ。ロナウドはその中の一台に座り、抜群のオーラをかもしだしている。１０台近く並んだコレクションに「これは信じられない。すごい