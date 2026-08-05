来年4月から食料品の消費税を1%に。実現へ向けた動きが加速していますが、外食離れや思ったほど家計の負担が下がらないなどの懸念も出ています。【写真を見る】家計は助かる？食料品の消費税率1％ 年収別で見る負担軽減額食料品8%→1%でどのくらい負担減る?高柳光希キャスター:政府は5日、食料品の消費税率を2027年4月から2年間、現行の8%から1%に引き下げる方針を閣議決定しました。食料品の消費税率が8%から1%に引き下げられると