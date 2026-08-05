「私の前では太郎氏のことを『立つ鳥跡を濁しまくりだよ』と非難していたばかりか、『自分が新代表になったら新党を作って分党するつもり』と話していました。彼は自分だけ助かろうとしている“ユダ”ですよ」。こう爆弾告発をするのは、7月に離党したれいわ新選組の元地方議員である。山本太郎前代表の“継承者”として新代表に選出された山本譲司新代表は、山本太郎氏が築いたれいわを“清算”するつもりで動いているというのだ