女性に性的暴行を加えた罪などに問われているお笑いグループ「ジャングルポケット」元メンバーの斉藤慎二被告の裁判で、女性が「尊厳や感情を踏みにじられた」と話しました。斉藤慎二被告は2024年7月、東京・新宿区の駐車場のロケバスの中で20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われています。これまでの裁判で、斉藤被告は女性について、「好意を持ってくれていると思った」などと話し、無罪を主張しています。5日午後2時から