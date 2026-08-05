東大の60代教授について、中国から閲覧しにくくするよう大学院の入試サイトを細工していたとして、大学が懲戒処分にしたと、毎日新聞などが報じた。東大が2026年8月4日に発表した処分を指すが、発表では、具体的な内容には触れられていない。この問題では、中国人留学生が差別だと学内で訴えたなどとされており、なぜこうした発表になったのかその妥当性が問われそうだ。中国人留学生の入学を阻害する目的があった？この問題は、東