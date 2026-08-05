5日、広島県東広島市で住宅1棟が全焼する火事があり、焼け跡から4人の遺体が見つかりました。この家に住むとみられる4人と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を進めています。 警察と消防によりますと、5日午前3時半ごろ、東広島市黒瀬楢原東で「建物が燃えている」と近くに住む人から通報がありました。 消防車など9台が出動して消火活動にあたり、火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、住宅1棟が全焼しました。