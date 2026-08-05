敵地カブス戦米大リーグ、ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地カブス戦に臨み、1-5で敗戦。これで5連敗となった。米ファンからはカイル・タッカー外野手の拙守に様々な意見が飛び交っていた。1-1で迎えた6回、1死二塁の場面。タリク・スクーバルが投じた初球をブレグマンが捉えると、右翼後方へ。タッカーが落下地点に入ったと思われたが捕球ならず。フェンス直撃の二塁打となった。その後、この回に勝ち越しを許したドジ